W skrócie Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie orzekł, że 13-latek, który zamierzał przeprowadzić atak w szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Podczas przesłuchania chłopiec przyznał się do planowania ataku oraz do uśmiercenia kilku kotów.

Szwedzka policja przekazała polskim funkcjonariuszom informacje o planach 13-latka, a lokalna gmina zapewniła wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i opiekę dla potrzebujących.

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Przesłuchanie chłopca z udziałem jego ojca odbyło się w poniedziałek. We wtorek sąd zajął się jego sprawą. Został on umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Rzeczniczka komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz informowała, że małoletni przyznał się do planowania ataku w szkole.

13-latek przyznał się w sądzie do planowania zamachu w szkole

Policjantka przekazała, że chłopak przed sądem nie zaprzeczał żadnym informacjom, które zostały wcześniej przekazane policjantom.

- Przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji - powiedziała mł. insp. Chlebicz.

Dodała, że z informacji uzyskanych od chłopca wynika, że w szkole planował zaatakować przypadkowe osoby.

W poniedziałek o godz. 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka w Wąbrzeźnie. W plecaku szkolnym chłopiec miał bagnet, a w mieszkaniu tasak.

Szwedzkie służby zaalarmowały polską policję o zachowaniu 13-latka

Na początku tygodnia policjanci z Wąbrzeźna otrzymali informację, że planuje on dokonać ataku w szkole. Doniesienia o niebezpieczeństwie mieli przekazać im ich szwedzcy koledzy, którzy rozpracowywali fora używane przez domniemanych zamachowców.

"W nocy policjanci z KPP Wąbrzeźno otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o 13-latku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza w powiecie wąbrzeskim. Z przekazanej informacji wynikało także, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów" - przekazała w poniedziałek komenda wojewódzka w Bydgoszczy.

Gmina Książki (woj. kujawsko-pomorskie), której mieszkańcem jest 13-latek, zapewniła, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, zostały objęte odpowiednią pomocą.

"Dzieci przebywające w placówce pozostają pod opieką psychologów i pedagogów. Wsparcie zostało udzielone zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Podejmowane są również działania mające na celu zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i właściwej opieki" - podkreśliła w komunikacie na portalu społecznościowym gmina.

Zaznaczyła też, że pozostaje w stałym kontakcie z organami ścigania oraz innymi właściwymi służbami i instytucjami, współpracując z nimi w zakresie podejmowanych działań.

O decyzji sądu poinformowała Polskie Radio PIK prezes Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie sędzia Natalia Dąborwska.



