Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu na terenie PUK Areny w Lipnie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podczas treningu na torze motocrossowym 10-latek stracił panowanie nad motocyklem i wjechał w dwóch stojących w pobliżu mężczyzn.

- 10-latek kierujący motocyklem typu cross na łuku wypadł z toru i uderzył w dwóch mężczyzn - poinformowała w rozmowie z Interią nadkom. Małgorzata Małkińska z KPP w Lipnie.

Wypadek na torze motocrossowym. Dwie osoby ranne

Poszkodowani to 29-latek pochodzący z województwa dolnośląskiego oraz 44-latek z województwa śląskiego.

Na miejscu zdarzenia pojawiły się dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obaj mężczyźni z poważnymi obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala.

Pochodzącemu z Wrocławia 10-letniemu motocykliście nic się nie stało.

Przebieg i okoliczności wypadku wyjaśnia policja, która wszczęła czynności w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

To nie pierwszy tego typu wypadek na torze motocrossowym w Lipnie. W kwietniu 2021 roku doszło tam do tragicznego zdarzenia z udziałem 15-latki, która trenowała na motocyklu typu KTM.

Niestety obrażenia jakich doznała nastolatka okazały się śmiertelne.

