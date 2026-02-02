10-latek stracił panowanie nad motocyklem. Dwie osoby z poważnymi obrażeniami

Dramatyczny wypadek miał miejsce w niedzielę na torze motocrossowym w Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie). 10-letni chłopiec stracił panowanie nad motocyklem i z impetem wjechał w dwóch mężczyzn. Obaj poszkodowani z poważnymi obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala.

Dwa wozy ratownicze i ratownicy w kaskach pracujący na ośnieżonej drodze otoczonej lasem. Widoczna jest zimowa sceneria i pusta droga prowadząca przez zalesiony teren.
Dramatyczny wypadek na torze motocrossowym w LipnieFacebook/OSP w LipniePUSTE

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu na terenie PUK Areny w Lipnie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podczas treningu na torze motocrossowym 10-latek stracił panowanie nad motocyklem i wjechał w dwóch stojących w pobliżu mężczyzn.

    - 10-latek kierujący motocyklem typu cross na łuku wypadł z toru i uderzył w dwóch mężczyzn - poinformowała w rozmowie z Interią nadkom. Małgorzata Małkińska z KPP w Lipnie.

    Wypadek na torze motocrossowym. Dwie osoby ranne

    Poszkodowani to 29-latek pochodzący z województwa dolnośląskiego oraz 44-latek z województwa śląskiego.

    Na miejscu zdarzenia pojawiły się dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obaj mężczyźni z poważnymi obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala.

    Pochodzącemu z Wrocławia 10-letniemu motocykliście nic się nie stało.

      Przebieg i okoliczności wypadku wyjaśnia policja, która wszczęła czynności w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

      To nie pierwszy tego typu wypadek na torze motocrossowym w Lipnie. W kwietniu 2021 roku doszło tam do tragicznego zdarzenia z udziałem 15-latki, która trenowała na motocyklu typu KTM.

      Niestety obrażenia jakich doznała nastolatka okazały się śmiertelne.

