Konferencja "Polska Polityka Wschodnia" - oglądaj na żywo
Zobacz konferencję "Polska Polityka Wschodnia", podczas której eksperci dyskutują o roli Polski w Europie Wschodniej. Pierwszy dzień konferencji odbywa się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Konferencja "Polska Polityka Wschodnia" jest organizowana co roku od 2005. To największa konferencja o tej tematyce w regionie. Głównym przedmiotem dyskusji jest znaczenie dla Polski procesów geopolitycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie Wschodniej, Kaukazie Południowym, Azji Centralnej i Rosji oraz ich związki z innymi regionami świata.
W konferencji biorą udział eksperci, naukowcy, dziennikarze, samorządowcy, działacze trzeciego sektora, politycy, dyplomaci i byli wojskowi.