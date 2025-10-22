Konferencja "Polska Polityka Wschodnia" - oglądaj na żywo

Konferencja "Polska Polityka Wschodnia" jest organizowana co roku od 2005. To największa konferencja o tej tematyce w regionie. Głównym przedmiotem dyskusji jest znaczenie dla Polski procesów geopolitycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie Wschodniej, Kaukazie Południowym, Azji Centralnej i Rosji oraz ich związki z innymi regionami świata.