Interia walczy z dezinformacją. Startuje kampania "Bez ciebie prawda nie ma szans"

Podać dalej czy nie? Każdy użytkownik internetu kilka razy dziennie staje przed takim wyborem. W dobie AI jednak coraz trudniej odróżnić prawdę od fikcji.

Interia wykorzysta największy zasięg wśród portali horyzontalnych w Polsce i synergię w Grupie Polsat Plus, żeby zwrócić uwagę na rosnący problem dezinformacji w internecie oraz mediach społecznościowych.

Portal będzie promował odpowiedzialne zachowania w sieci oraz zachęcał do korzystania wyłącznie z wiarygodnych źródeł. W ramach kampanii telewizyjnej zaprezentuje spot, a jego dziennikarze podzielą się ekspercką wiedzą z widzami Telewizji Polsat i Polsat News.

Portal w internetowym skrzydle akcji pokaże różne twarze dezinformacji. Przeanalizuje to zjawisko od strony technologicznej, prawnej, biznesowej i społecznej. Razem z ekspertami przyjrzy się nawykom internautów, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się fejków, oraz podpowie, jak skutecznie się bronić przed nimi w dobie AI. Interia sprawdzi również, czy polska szkoła jest gotowa na wyzwania związane z dezinformacją.

Akcja portalu wystartowała 19 maja. Redakcje Interii - Wydarzenia, Biznes, Geekweek i Kobieta - będą co tydzień odsłaniać kolejne mechanizmy dezinformacji. Kampania obejmie szerokie działania w telewizji, internecie i mediach społecznościowych.

Za kreację kampanii, w tym spot, odpowiada agencja Heart&Brain we współpracy z zespołem marketingu portalu oraz domem produkcyjnym TFP i studiem Eternal Monkeys.