W wigilijny poranek prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą złożyli Polakom życzenia bożonarodzeniowe. - Szanowni Państwo, z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego składamy wszystkim rodakom w kraju i za granicą najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spokoju - zaczął prezydent.

Para prezydencka złożyła życzenia świąteczne

Agata Duda podkreśliła, że "zgodnie z polską tradycją w Boże Narodzenie dzielimy się z bliskimi opłatkiem i składamy sobie serdeczne życzenia". - Pragniemy, by również państwa spotkania z rodziną upłynęły w radosnej atmosferze harmonii - dodała.

Prezydent nadmienił, że życzy, aby w tym świątecznym czasie "każdy doświadczył bliskości i odnalazł swoje miejsce przy wigilijnym stole. Niech święta przyniosą osobom samotnym poczucie wspólnoty, a potrzebującym wsparcie ze strony ludzi dobrej woli". - Ufamy, że życzliwość i solidarność z bliźnimi w sposób szczególny towarzyszące świętom pozostaną na długo w naszych sercach - dodała pierwsza dama.

- Niech świąteczne spotkania będą wypełnione wspólnym kolędowaniem, dzieleniem się pogodnymi wspomnieniami, a także pełnymi nadziei i rozmowami o tym, co czeka nas w Nowym Roku - podkreślił Andrzej Duda.

Życzenia od polityków PiS. Mówili o wspólnocie

W sobotę politycy Prawa i Sprawiedliwości również złożyli świąteczne życzenia. - Chciałbym życzyć wszystkim z państwa, abyście mogli świąteczny czas spędzić z rodzinną, z najbliższymi i przyjaciółmi. By był to czas refleksji - mówił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał również, że życzy, aby to był także "czas wspólnoty, tam gdzie potrzeba jej odnowienia". Polityk PiS zaznaczył również, że chce, aby był to moment, "w którym jednoczymy się wokół świątecznego stołu i w którym jednoczymy się jako Polacy".

Złożył Polkom i Polakom także życzenia noworoczne. - Chciałbym państwu życzyć, by był to dobry rok. Rok rozwoju naszej ojczyzny, pomyślności i, co dzisiaj tak bardzo ważne dla Polski, Europy i świata, rok pokoju. Byśmy przy końcu roku mogli być przekonani, że był to rok dobry dla nas wszystkich - dla Polski, dla ojczyzny i naszych sąsiadów - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Nagranie z życzeniami świątecznymi opublikował w sieci także były premier Mateusz Morawiecki. - Boże Narodzenie to czas, kiedy różnice znikają, a ludzie się do siebie zbliżają i to daje nam poczucie wspólnoty - zaznaczył. Dodał, że "jako Polacy możemy mieć różne poglądy i należy to szanować, ale są sprawy, które powinny nas jednoczyć bez względu na wyznawane wartości".

- Do tych spraw bez wątpienia należy troska o rodzinę i o nasz wspólny dom, Polskę. Gdy jesteśmy razem nic nie jest w stanie nas pokonać - udowodniliśmy to przez wieki naszej historii. Udowodniliśmy to także w ostatnich latach i jestem pewien, że udowodnimy to jeszcze nie raz sobie i całemu światu - kontynuował były szef rządu.

- Z okazji nadchodzących świąt życzę wszystkim Państwu spokoju, radości, dobroci i uśmiechu. Nich nadzieja daje nam siłę, by być lepszym każdego dnia - zakończył Mateusz Morawiecki.

