"Zwycięstwo prawdy nad kłamstwem". Politycy reagują na decyzję ws. Cenckiewicza

W skrócie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów dotyczące cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa Sławomirowi Cenckiewiczowi.

Prezydent Karol Nawrocki oraz politycy, w tym Rafał Leśkiewicz i Mariusz Błaszczak, publicznie skomentowali decyzję sądu oraz postawę rządzących.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że decyzja NSA nie oznacza automatycznego odzyskania przez Cenckiewicza dostępu do informacji niejawnych.

Naczelny Sąd Administracyjny powiadomił w środę, że "oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku".

Krótko po ogłoszeniu decyzji przez sąd do sprawy odniósł się w krótkim wpisie sam Cenckiewicz, który podziękował NSA i stwierdził, że jest to "pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia". Poinformował też, że o godz. 14 wygłosi w tej sprawie oświadczenie.

Głos w sprawie zabrał prezydent Karol Nawrocki. "Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem" - stwierdził.

"Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody" - ocenił Nawrocki.

Pojawił się także komentarz Rafała Leśkiewicza. Rzecznik prasowy prezydenta Polski zamieścił w mediach społecznościowych wpis w języku angielskim, składający się z dwóch słów. "Game over" - napisał Leśkiewicz, dołączając obok flagę kraju.

Z kolei podczas konferencji prasowej były minister obronyMariusz Błaszczak stwierdził, że prof. Cenckiewicz "bardzo nie odpowiada rządzącym, gdyż przyjmował jednoznaczne stanowisko odnośnie ich uwikłania w relację z Putinem".

- Wyrok jest jasny i klarowny. To jest kompromitacja gen. Jarosława Stróżyka, który stoi na czele Służby Kontrwywiadu Wojskowego - mówił Błaszczak. Były szef MON w rządzie PiS dodał, że generał "powinien być natychmiast zdymisjonowany".

Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, komentując decyzję NSA, stwierdził, że chociaż wyroki te "zamykają etap sądowo-administracyjny sprawy dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych", nie oznacza to, że Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych.

"Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów" - dodał Dobrzyński.

W 2024 roku Cenckiewiczowi - decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka - cofnięto poświadczenia bezpieczeństwa, wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Prezes Rady Ministrów utrzymał decyzje szefa SKW w mocy, jednak Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję.

17 czerwca zeszłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie szefa SKW. Następnie KPRM zaskarżyła decyzję WSA, a te zostały teraz oddalone.

Przypomnijmy, że w sierpniu zeszłego roku Cenckiewicz został mianowany przez prezydenta Karola Nawrockiego na szefa BBN, w którym dostęp do państwowych tajemnic jest kluczowy.

