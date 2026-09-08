Zwrotnikowe powietrze omiecie Polskę. Zanotujemy letnią anomalię

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Gorące powietrze spływa do Polski coraz szerszym strumieniem. We wtorek szczególnie mocno odczują to mieszkańcy południowej części kraju, gdzie możliwy będzie upał. To może być jeden z ostatnich takich epizodów w roku. Według synoptyków w niektórych rejonach może być o prawie 10 stopni więcej niż w poniedziałek. W dwóch województwach obowiązują z tego powodu ostrzeżenia IMGW.

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Bardzo ciepły, a na południu Polski nawet upalny dzień - takie prognozy IMGW przygotowało na wtorek
We wtorek upał możemy zanotować na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopniaJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Zaczął się gorący dzień, który zdecydowanie będzie się różnić od poprzednich. Rano temperatury jednak nie wszędzie były typowo letnie - o godz. 8:00 w Nowym Sączu zanotowano 12,5 st. C. Najcieplejszym miastem o tej porze była Bielsko-Biała, gdzie termometry pokazały 20,5 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia szybko się ociepli, zwłaszcza na południu.

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"Nad Polskę będzie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie, pod koniec dnia nad południowym zachodzie także powietrze zwrotnikowe. W całym kraju (poza Wybrzeżem) nastąpi istotne ocieplenie w porównaniu do poniedziałku. Miejscami będzie nawet o 8-9 st. C cieplej niż dzień wcześniej" - informuje IMGW w prognozie na wtorek.

We wtorek w najcieplejszych godzinach dnia temperatury wszędzie przekroczą próg 20 stopni, jednak w północnej połowie Polski w niewielkim stopniu - tam można się spodziewać 22-23 st. C. Podobne wartości zanotujemy w rejonie terenów podgórskich Karpat.

Znacznie cieplej będzie w centrum, gdzie mieszkańcy doświadczą wartości na poziomie około 27 stopni, a najgoręcej zrobi się na południowym zachodzie, gdzie synoptycy IMGW prognozują upał na poziomie 30 stopni Celsjusza.

Mapa Polski z wyraźnie zaznaczonymi anomaliami temperatur powietrza, gdzie większość kraju pokrywa intensywny odcień czerwieni i pomarańczu, wskazujący na znacznie wyższe niż średnie wartości temperatury.
We wtorek upalnie będzie miejscami na południowym zachodzie: do 30 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Z tego powodu aktualne są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla Opolszczyzny oraz centralnej i wschodniej części Dolnego Śląska. Będą się one utrzymywać w godz. 14:00-17:00.

Pogoda w ciągu dnia będzie przeważnie bardzo spokojna. Na południowym wschodzie dominować będzie słońce, a w pozostałych miejscach może się nieco bardziej zachmurzyć. Wieczorem na Pomorzu może w niektórych miejscach przelotnie popadać słaby deszcz.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na terenach podgórskich oraz nad morzem porywy mogą być dość silne.

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Ciepło, ale nie przyjemnie. Miejscami może być duszno

W pierwszej części dnia pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, jednak z czasem warunki będą się stopniowo pogarszać do niekorzystnych. Na zachodzie i południu podczas upałów może być duszno i nieprzyjemnie.

Mapa Polski w całości pokryta czerwonymi ukośnymi liniami, oznaczającymi niekorzystne warunki biometu; na mapie widoczne są jedynie większe miasta i regiony, legenda i data 08-09-2026 w prawym górnym rogu.
Z czasem w całym kraju warunki biometeorologiczne pogorszą się do niekorzystnychIMGWmateriał zewnętrzny

Może się okazać, że wtorek będzie jednym z ostatnich upalnych dni w 2026 roku. Spore szanse na to są również w środę - wówczas na południowym wschodzie eksperci spodziewają się lokalnie nawet 32 stopnie. Potem temperatury w całym kraju mają być wyraźnie niższe.

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