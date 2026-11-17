W skrócie Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską, rozpoczęło się w siedzibie Trybunału, a następnie zostało przeniesione do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Tematem obrad jest rozpatrzenie wniosków ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Wnioski prokuratury wobec Bogdana Święczkowskiego dotyczą m.in. nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej oraz naruszania praw pracowniczych innych sędziów.

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska na godz. 9 zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tematem miały być wnioski o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu, otwiera się w nowym oknie i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w ostatnich tygodniach skierował kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Niektóre z nich obejmują także wnioski o zgodę na zatrzymanie i tymczasowy aresztowanie.

Zgromadzenie w Trybunale Konstytucyjnym. Polsat News: Zmiana lokalizacji

Jak ustalił reporter Polsat News Seweryn Lipoński, o godz. 12 zgromadzenie w TK ma zostać przeniesione. Uczestnicy - jak potwierdziła stacja - przetransportują się do Sądu Okręgowego w Warszawie przy alei Solidarności. Tam - jak podaje PN - zapadną decyzje w sprawie wspomnianych immunitetów.

Wcześniej, o godz. 9 Święczkowski pojawił się przed siedzibą TK, gdzie zażądał wpuszczenia do siedziby oraz tego, by osoby tam zgromadzone opuściły budynek.

- Dostałem SMS od pani Korwin-Piotrowskiej. Poinformowała mnie, że obrady tego zgromadzenia będą odbywały się w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy alei Solidarności. Więc tak mnie się boją, żebym nie wszedł na teren Trybunału Konstytucyjnego. Uzyskali zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie i tam podobno się spotykają i obradują na temat zgody na moje ściganie oraz na pozbawienie mnie wolności - mówił.

W rozmowie z w Polsce24 określił to zgromadzenie "spotkaniem towarzyskim" i zapowiedział, że nie pojawi się w sądzie. - Zobaczymy, co się stanie - odparł, pytany o plany na ten tydzień. Dodał, że "jest spakowany na wszelki wypadek, gdyby go chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować".

Immunitet Święczkowskiego. Wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej

Według prokurator Anny Adamiak, rzeczniczki Prokuratura Generalnego, wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu odnoszą się m.in. do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus w czasie, gdy był on prokuratorem krajowym.

Prokuratura wnioskuje także o zgodę na pociągnięcie prezesa TK do odpowiedzialności ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie wybranym na sędziów TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Waldemar Żurek, otwiera się w nowym oknie skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.



