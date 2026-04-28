Zwrot ws. Pauliny Hennig-Kloski. Polska 2050 potwierdza

W skrócie Polska 2050 zorganizowała dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego z udziałem minister Pauliny Hennig-Kloski na temat systemu kaucyjnego i programu Czyste Powietrze.

Minister Paulina Hennig-Kloska nie wzięła udziału w poprzednim posiedzeniu, powołując się na zaplanowane zobowiązania międzynarodowe.

W czwartek Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec minister Hennig-Kloski, a część polityków Polski 2050 jest gotowa poprzeć taki wniosek.

"Rozpoczynamy dodatkowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polski 2050 z udziałem minister Pauliny Hennig-Kloski" - przekazała w mediach społecznościowych liderka ugrupowania, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Jak poinformowała, tematami rozmów ma być "naprawa" systemu kaucyjnego i programu Czyste Powietrze. "Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia" - dodała.

W poniedziałek minister klimatu i środowiska odrzuciła zaproszenie na posiedzenie Polski 2050, tłumacząc się dawno zaplanowanymi zobowiązaniami międzynarodowymi.

Posłanka zwróciła także uwagę, że 16 kwietnia sama zaprosiła do siedziby resortu przedstawicieli Koalicji 15 Października, aby omówić dokładnie te tematy, które chcieli poruszyć przedstawiciele klubu. Polska 2050 nie pojawiła się na tym spotkaniu.

W odpowiedzi na odmowę szefowej resortu klimatu i środowiska wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka zadeklarował, że "przekona" kolegów i koleżanki do zorganizowania dodatkowego spotkania. Szybko zawtórował mu przewodniczący Polski 2050, Paweł Śliz.

"Przekonany. Zapraszam w dogodnym terminie, do czwartku dużo czasu. Bądź jak Pani Minister Zdrowia i przyjdź do nas, bo warto rozmawiać o sprawach ważnych dla Polski!" - stwierdził.

W najbliższy czwartek Sejm ma się zająć wnioskami o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, zgłoszonymi przez posłów opozycji.

Temat głosowania nad odwołaniem pierwszej z wymienionych posłanek wzbudził gwałtowne spory w koalicji rządzącej. Część polityków Polski 2050 jest gotowa poprzeć wniosek.

- Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy - mówił, zwracając się do członków ugrupowania po spotkaniu z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, premier Donald Tusk. W związku z tarciami Hennig-Kloska została pierwotnie zaproszona na dwa spotkania - jedno z klubem PSL, na którym się pojawiła, i jedno, poniedziałkowe, z Polską 2050, w którym nie wzięła udziału.

