Zwrot ws. cen paliw. Prezydent ogłasza decyzję o ważnej ustawie

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych - oświadczył w trakcie czwartkowego orędzia prezydent Karol Nawrocki. Dokument wysłał w trybie kontroli następczej do Trybunału konstytucyjnego. Jednocześnie postawił rządowi warunki. - Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej (5,19 zł za litr - red.) - powiedział.

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Prezydent Karol Nawrocki w garniturze i krawacie stoi za mównicą na tle biało-czerwonych flag.
Prezydent Karol Nawrocki wygłosił w czwartek orędzieKPRPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i przesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, domagając się natychmiastowych obniżek cen paliw na stacjach do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej.
  • Prezydent wskazał, że ceny paliw są obecnie najwyższe, a odpowiedzialność za ich poziom ponosi rząd, który według niego wykorzystuje podatki i marże do zwiększania wpływów budżetowych.
  • Nawrocki wezwał Sejm do podjęcia prac nad swoim projektem ustawy mającym na celu obniżenie marż koncernów paliwowych oraz oczekuje zwrotu za paliwo rolnicze w celu poprawy opłacalności produkcji.
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Prezydent przytoczył w trakcie orędzia swoje hasło: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. - Nie patrzmy na prawne kruczki i polityczne kalkulacje tylko na efekty, jakie dane rozwiązanie przynosi Polakom. Gdy w grudniu ubiegłego roku rząd wziął na zakładników pacjentów i oczekiwał 3 mld złotych z prezydenckiego funduszu, to nie wahałem się ani chwili, żeby przekazać środki do FNZ - mówił Nawrocki.

Orędzie prezydenta Karola Nawrockiegomateriały prasowe

Orędzie prezydenta. Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą cen paliw

Prezydent oświadczył, że w sprawie rosnących cen paliw "premier Donald Tusk po raz kolejny stosuje szantaż". - Nie wobec mnie, stosuje go wobec wszystkich tych, którzy zmagają się z wysokimi cenami paliw i rosnącymi kosztami życia polskich rodzin, rolników, czy firm transportowych - mówił.

Zdaniem Nawrockiego szef rządu realizuje w ten sposób polityczny plan. - Liczą, że ustawa przepadnie, a oni dalej będą mogli zarabiać na podatkach i marżach od paliw - powiedział i jednocześnie oświadczył, że nie pozwoli dłużej rządowi "odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację".

- Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników - przekazał prezydent w trakcie orędzia.

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Jednocześnie zaznaczył, że podpisując ustawę "nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności". - Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. (...) Rząd ma prawo proponować swoją politykę, prezydent ma prawo ją oceniać, ale rachunki za polityczne błędy nie może położyć na politycznym stole polskiej rodziny - powiedział.

Orędzie prezydenta. "Stawiam konkretne oczekiwania"

Prezydent Karol Nawrocki przekonywał, że "to rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw". - W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania - obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw - powiedział i podkreślił: nie za miesiąc, nie po kolejnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa - paliwo ma być tańsze teraz.

Nawrocki powiedział, że wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. - Tego będę się domagał i tego w imieniu Polaków będę pilnował - zadeklarował.

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Oświadczył, że ma też oczekiwania wobec rządu dotyczące rolników. - Wiem, jak ogromnym obciążeniem dla polskiej wsi są wysokie ceny paliw. Dlatego oczekuję zwrotu za paliwo rolnicze do poziomu, pozwalającego przywrócić opłacalność produkcji - powiedział.

Projekt prezydencki ws. cen paliw. Nawrocki wskazał na Sejm

Nawrocki w trakcie orędzia wyraził też oczekiwanie wobec Sejmu, dotyczące rozpoczęcia prac nad prezydenckim projektem ustawy, który - jak twierdzi głowa państwa - doprowadzi do rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów.

- Zamiast nieudanej protezy musi powstać system, gwarantujący niższe ceny na stacjach. (...) Przedstawiłem ustawę obniżającą marże, czyli zyski koncernów paliwowych. Taki mechanizm oznaczałby natychmiastowy spadek ceny paliwa o ponad 2 złote na litrze. Marszałek Sejmu jednak mrozi ten projekt - mówił.

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Nawrocki przekonywał, że "zamiast obniżania cen rząd woli zarabiać na podatkach od paliw, bo olej napędowy po 9 złotych to więcej pieniędzy w budżecie z VAT-u i większy zysk dla Orlenu, który potem wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę". - Te dodatkowe dochody budżetu to rzeczywisty powód zwlekania z wprowadzeniem pakietu obniżki cen, bo przecież rząd mógłby dzisiaj - bez nowych przepisów ustawowych - obniżyć ceny na stacjach, tak jak zrobił to w sierpniu i wcześniej wiosną - stwierdził.

Prezydent: Dzisiaj ceny paliw są najwyższe, odkąd pamiętamy

W trakcie przemówienia prezydent oznajmił, że "dzisiaj ceny paliw są najwyższe, odkąd pamiętamy". - Na stacjach cena benzyny przekracza 8 złotych za litr, a olej napędowy przebił już 9 złotych. Cena paliw wpływa na wszystko - jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych - wymieniał.

Nawrocki przypomniał obietnice Tuska z okresu kampanii wyborczej, podczas której obecny premier zapewniał, że cena benzyny będzie wynosić 5,19 zł za litr. - Przekonywał, że wie, jak to zrobić, i że to jest jedna, prosta decyzja, że wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji jakoś nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą - mówił.

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- Trwa festiwal przerzucania odpowiedzialności, który jest wyłącznie politycznym spektaklem rządzących - stwierdził.

- Nie chcę Polski nieustannej wojny politycznej. Nie chcę kraju, w którym każda trudność staje się pretekstem do następnej awantury. Nie interesuje mnie polityczny szach. Interesuje mnie polski dom i to, czy jutro Polak zapłaci mniej za paliwo. Interesuje mnie człowiek, który o szóstej rano wsiada do samochodu i jedzie do swojej pracy - powiedział.

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