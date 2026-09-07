W skrócie Bartosz Bocheńczak z Konfederacji nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa z powodu niezebrania wymaganej liczby podpisów - ustaliła Interia.

Politycy z różnych partii skomentowali tę sytuację, zarzucając Konfederacji m.in. brak skuteczności i kontaktu z wyborcami.

Wybory w Krakowie odbędą się 27 września.

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Polityk Konfederacji nie zebrał wymaganej liczby podpisów poparcia - dowiedziała się Interia. W podobnej sytuacji do Bartosza Bocheńczaka znalazł się były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Szef Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl poinformował, że podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja), Darię Gosek-Popiołek (Lewica) oraz Sławomira Pietrzyka (SDPL) są nadal weryfikowane. Decyzje w ich sprawie zostaną podjęte we wtorek.

Według informacji opublikowanych na naszej stronie w piątek, po przeliczeniu przez komisję wyborczą ważnych było 2950 podpisów pod kandydaturą Bocheńczaka, podczas gdy do rejestracji potrzeba trzech tysięcy. Na poniedziałek zaplanowano ponowne liczenie - ważnych podpisów wciąż było za mało.

Bocheńczak nie zebrał wystarczającej liczby podpisów. Fala komentarzy

Niezebranie przez polityka jednego z czołowych ugrupowań politycznych w Polsce (Konfederacja według sondaży cieszy się poparciem ponad 10 proc. obywateli) spowodowało spore zdziwienie i wiele komentarzy z różnych stron sceny politycznej.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki wskazał, że Bocheńczak "nie udźwignął zebrania 3000 podpisów".

"Mentzen lubi wszystkich wokoło pouczać, a sam ma partię, którą przerasta proste w sumie wyzwanie" - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się europoseł KO Bartosz Arłukowicz. "Konfa nie zdołała zebrać podpisów w Krakowie. Prawdziwa polityka to nie tylko tik-tok ale ludzie na ulicy. I tu mają chłopaki kłopot" - napisał.

"Formacja, która chce rządzić krajem nie zarządziła nawet zebraniem odpowiedniego poparcia" - wskazał inny z posłów do parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Łukasz Kohut.

Krytyka po wpadce Konfederacji. "Sprawczość level 0"

Krytyczny wpis z dołączonym zdjęciem polityków Konfederacji przedstawionych z nosami klauna opublikowała Olga Semeniuk-Patkowska z Rozwoju Plus.

"Konfederacja nie zdołała zebrać 3 tysięcy podpisów poparcia dla swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. I ci ludzie deklarują chęć przejęcia władzy w Polsce. Sprawczość level 0" - podsumowała.

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Według europosłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Zalewskiej, porażka Bocheńczaka może być "najlepszym dowodem na 'wiarygodność' sondaży, dających 'Konfie' zbliżone poparcie do PiS…".

Bocheński wspomina słowa Mentzena

Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński komentując sytuację z Krakowa nawiązał do słów Sławomira Mentzena.

"Parafrazując Sławomira Mentzena: Konfederacja przypomina kurę, która biega po podwórku z uciętą głową" - wskazał Bocheński, nawiązując do wypowiedzi lidera Konfederacji z programu "Graffiti".

Mentzen stwierdził w Polsat News, że PiS i Mariusz Błaszczak przypominają "kurczaka, który biega z uciętą głową i wszyscy widzą, że tego kurczaka już nie ma i że zaraz padnie, poza tym kurczakiem".

Wpis z nawiązaniem do doniesień ws. Bocheńczaka opublikował także Adrian Zandberg z Razem. "Inni kandydaci nie potrafią się zarejestrować - a ekipa Aleksandry Owcy ciśnie kampanię bezpośrednią. Dziś przeszedłem się po paru blokach razem z nimi :)" - przekazał, dodając zdjęcie z kandydatką jego partii.

Kraków. Sławomir Menzten odwołuje krakowskie struktury

Głos w sprawie zabrał sam Bocheńczak. W obszernym wpisie stwierdził m.in., że "moja kandydatura na Prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Zabrakło ważnych podpisów". Z kolei Sławomir Mentzen powiadomił, że odwołuje Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego i zawiesza "wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich, oraz przekazuje ich sprawy do Sądu Partyjnego".

Przedterminowe wybory w Krakowie zostaną przeprowadzone 27 września w związku z wynikiem majowego referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).

Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję prezydenta pełni wcześniejszy zastępca Miszalskiego, Stanisław Kracik.



