W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zadeklarowała, że Trybunał Konstytucyjny jest gotów przyjąć prezydenta Karola Nawrockiego pod warunkiem, że przybędzie on na spotkanie samodzielnie.

Korwin-Piotrowska wykluczył udział Bogdana Święczkowskiego oraz prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego w planowanym spotkaniu z prezydentem w siedzibie TK.

Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem sędzia, przejęła kierowanie pracami Trybunału i zarządziła miesięczną przerwę w czynnościach Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego - ogłosiła obecna władza.

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Anna Korwin-Piotrowska przekazała w rozmowie z Polsat News, że wklucza, by wraz z Karolem Nawrockim do Trybunału Konstytucyjnego przybyli Bogdan Święczkowski i prezes SN Zbigniew Kapiński.

- Początkowo uważaliśmy, że sytuacja na zewnątrz jest na tyle niebezpieczna, że ani dla pana prezydenta, ani dla osób demonstrujących przed Trybunałem, ani też dla nas nie będzie takiej możliwości. Natomiast w tym momencie stoimy na takim stanowisku, że jeżeli pan prezydent chce zrealizować swoje konstytucyjne zadanie stania na straży porządku i bezpieczeństwa, to zaprosimy pana prezydenta - przekazała.

- Uznaliśmy, że mamy salę i warunki odpowiednie, by zaprosić pana prezydenta - ale tylko jego. Jeśli będzie takie zapewnienie, że tylko on do nas przybędzie, to wydałam stosowne dyspozycje służbom chroniącym budynek Trybunału - przekazała Korwin-Piotrowska.

- Jesteśmy gotowi na spotkanie z panem prezydentem Karolem Nawrockim przy założeniu, że będą zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa, że pan prezydent jest gotów spotkać się z nami samodzielnie - dodała.

Trybunał Konstytucyjny. Anna Korwin-Piotrowska: Zapraszamy tylko prezydenta

Sędzia podkreśliła, że Trybunał jest w stałym kontakcie ze Służbą Ochrony Państwa, która chroni także prezydenta. - Kontaktował się z nami szef ochrony pana prezydenta. Ja osobiście z nim rozmawiałam - dodała. Przekazała, że próbowała telefonować do szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, ale ten nie odebrał telefonu.

Wcześniej sędzia Korwin-Piotrowska wskazywała, że w obecnej sytuacji wokół TK, gdzie manifestuje wiele osób, nie jest możliwe wpuszczenie na teren Trybunału kogokolwiek.

Korwin-Piotrowska dodała, że wciąż przebywa w TK wraz z innymi sześcioma sędziami.

- Przywracamy Trybunał Konstytucyjny obywatelom, będziemy tutaj tak długo, jak będzie to niezbędne i potrzebne. Mamy nadzieję, że działania wszystkich organów państwa, w tym pana prezydenta, doprowadzą do tego, żeby wyciszyć te niepokoje, tę demonstrację, która nikomu nie służy - mówiła w rozmowie z Magdą Sakowską.

Burza o Trybunał Konstytucyjny

Około godz. 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na miesiąc.

Komenda stołeczna policji informowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma w budynku TK.



