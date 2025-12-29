Zwrot w stronę PiS? Sondaż sygnałem alarmowym dla rządzących

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Grudniowe sondaże wskazały, że Koalicja Obywatelska, mimo pozycji lidera, nie ma szans na samodzielne rządy. Tymczasem wśród badanych dojrzewa przekonanie o nadciągającej zmianie. W nowym badaniu ponad połowa ankietowanych wierzy, że po 2027 roku do władzy wróci Prawo i Sprawiedliwość.

Starszy mężczyzna w garniturze i krawacie na pierwszym planie, na tle sali sejmowej wypełnionej politykami podczas obrad. W tle flaga Polski i Unii Europejskiej.
Wyniki sondażu na korzyść PiS. Polacy ocenili szansę partii Jarosława Kaczyńskiego na przejęcie władzyWojciech Olkusnik/East News; Przemysław PiątkowskiPAP

W skrócie

  • Ponad połowa zapytanych Polaków wierzy w powrót PiS do władzy po wyborach w 2027 roku.
  • Ekspert wskazuje, że niepewność związana z wojną w Ukrainie, wpływ ruchu MAGA oraz słabość koalicjantów KO mogą sprzyjać notowaniom PiS.
  • Większość ankietowanych Polaków nie akceptuje ewentualnej koalicji PiS z partią Grzegorza Brauna, ale PiS wciąż plasuje się na drugim miejscu w sondażach wyborczych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" Polaków zapytano, czy Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę po wyborach w 2027 roku.

Zdania są mocno podzielone, a wyniki rozkładają się niemal po równo. Ponad połowa respodentów (53 proc.) oceniła, że partia Jarosława Kaczyńskiego stworzy nowy rząd. Z kolei 47 proc. badanych jest zdania, że władza się nie zmieni.

Sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzono w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 osób.

PiS przejmie władzę? Ekspert o wojnie w Ukrainie, pozycji KO i ruchu MAGA

- Trwająca wojna w Ukrainie będzie nasilała poczucie niepewności. Po drugie, rządzący Ameryką ruch MAGA narzuca swój populistyczny punkt widzenia, a Polacy traktują USA jako sojusznika. Po trzecie, pozycja koalicjantów KO jest bardzo słaba - mówił dla "Super Expressu" profesor Kazimierz Kik, komentując wyniki sondażu.

Zdaniem eksperta nie jest natomiast jasne, jak zakończą się wewnętrzne spory w PiS. Mogą one bowiem stanąć na drodze do sukcesu frakcji w wyborach parlamentarnych.

Badania preferencji politycznych wskazują też, że obecnie PiS - podobnie jak KO - nie byłoby w stanie stworzyć rządów samodzielnie. Pozostaje zatem pytanie, z kim Jarosław Kaczyński zechce zawiązać ewentualną koalicję.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki. W tle proces demontażu Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Polska

Polacy ocenili ruch Nawrockiego. W sondażu dominuje jedna odpowiedź

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Wizja koalicji PiS i partii Grzegorza Brauna. Większość badanych przeciwna

    Według opublikowanego w drugiej połowie grudnia sondażu Opnia24 dla TVN24 większość pytanych nie chce, by PiS weszło w koalicję z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Taki wariant 57 proc. ankietowanych ocenia źle, natomiast co czwarty badany (25 proc.) jest wobec niego przychylny.

    Jak wynika z danych tej samej sondażowni, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na poparcie 32,8 proc. ankietowanych.

    Prawo i Sprawiedliwość zajęłoby drugie miejsce z wynikiem 25,4 proc. głosów. Na podium stanęłaby także Konfederacja, za której wyborem opowiedziało się 10,7 proc. badanych. Partię Grzegorza Brauna wskazałoby 8,6 proc. pytanych Polaków.

    Zobacz również:

    Sondaż. Polacy oceniają swoją sytuację finansową
    Polska

    Polacy ocenili swoją sytuację finansową. Sondaż odsłania polityczny podział

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Miller o sporze prezydenta z premierem: Zderzenie dwóch definicji władzyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze