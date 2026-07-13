W skrócie Zaginiona Weronika została odnaleziona i obecnie przebywa w niemieckim zakładzie karnym za przestępstwo kryminalne.

Kobieta zaginęła podczas podróży do Włoch i od nocy z 5 na 6 lipca nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Detektyw potwierdził, że zarówno Weronika, jak i towarzyszący jej mężczyzna, zostali zatrzymani przez niemieckie służby.

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- (19-latka - red.) Została zatrzymana na terenie Niemiec. Aktualnie przebywa w zakładzie karnym za przestępstwo kryminalne. Nie skorzystała z prawa do zawiadomienia najbliższej rodziny o jej zatrzymaniu. To kończy sprawę - przekazał "Faktowi" mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Kobieta zaginęła w drodze do Włoch, a kontakt z rodziną nawiązała po raz ostatni w nocy z 5 na 6 lipca.

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W próbę odnalezienia Weroniki zaangażowały się służby polskie, włoskie, a następnie również agencja detektywistyczna. Informacji w sprawie poszukiwań udzielił w rozmowie z "Faktem" detektyw Dawid Burzacki.

- Udało nam się uzyskać filmiki, które para nagrywała już na terenie Bergamo. Przeanalizowaliśmy widoczne na nich drogi, otoczenie, sposób przemieszczania się oraz inne dostępne dane. Pozwoliło nam to uzyskać informacje, które zostały zawarte w notatce przekazanej policji - podał Burzacki.

Detektyw potwierdził również ustalenia mundurowych w tej sprawie. - Weronika została zatrzymana na terenie Niemiec i osadzona w zakładzie karnym. Z posiadanych przez nas informacji wynika również, że zatrzymany został także mężczyzna, z którym podróżowała - poinformował.

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Wiadomość o zaginięciu 19-letniej Weroniki pojawiła się w niedzielę. Z udostępnionych w mediach społecznościowych informacji wynikało, że kobieta 4 lipca wyjechała do Włoch, gdzie miała podjąć pracę.

Wraz z towarzyszącym jej kolegą Weronika miała zameldować się w hotelu w Bergamo, jednak nigdy do niego nie dotarła. Rodzina przekazała, że ostatni kontakt z córką mieli w nocy z 5 na 6 lipca. Od tamtej pory telefon 19-latki pozostawał nieaktywny, a podróżujący z nią mężczyzna także nie nawiązywał kontaktu z bliskimi.





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