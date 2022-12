- W związku z wystąpieniem prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbieta Witek na wniosek szefa klubu PiS zdjęła projekt z porządku obrad - przekazał dziennikarzom rzecznik PiS.

- Zgodnie z apelem prezydenta, rzeczywiście ten temat wymaga pogłębionej analizy, konsultacji. Takie głosy również płynęły z innych środowisk politycznych dlatego projekt został zdjęty z porządku obrad i będzie procedowany w późniejszym czasie - dodał Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS przyznał, że "wszystko wskazuje na to", że nie będzie także zaplanowanego wstępnie na wtorek kolejnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie. - Wszystko zależy od tempa konsultacji - zaznaczył.

Następnie do dziennikarzy wyszedł wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica). - Skończyło się Prezydium Sejmu, skończył się Konwent Seniorów. Temat związany z ustawą, która od 2-3 dni wzbudza tyle emocji, został przesunięty na styczeń - poinformował.

Wcześniej rzecznik PiS mówił, że jego ugrupowaniu zależy, aby możliwie szybko procedować projekt noweli ustawy o SN, abyśmy "mogli przystąpić do złożenia wniosku o wypłatę środków z KPO". - Mamy wstępne zapewnienia komisarza sprawiedliwości UE, że przyjęcie tych rozwiązań otworzy KPO dla Polski - dodał.

Projektu nie popiera jednak koalicjant PiS, Solidarna Polska. - Solidarna Polska oczekuje od premiera, by spotkał się z nami i wskazał drogę wyjścia z tej sytuacji - mówił w czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Kilkunastostronicowy projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Zgodnie z projektem zmian w ustawie o SN, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.

Projekt przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. To nowa instytucja, która została wprowadzona prezydencką nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym latem tego roku. Ma ona w założeniu pozwolić na badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach danej sprawy mogą one doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy.

Obecnie wniosek może złożyć strona postępowania prowadzonego przez danego sędziego. Zgodnie z proponowanymi zmianami test bezstronności sędziego będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także "z urzędu" sam sąd. Projekt uzupełnia także możliwość badania podczas "testu" wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu "na podstawie ustawy".