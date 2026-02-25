W skrócie Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego umorzyła postępowanie w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Arkadiuszowi Cichockiemu, po wycofaniu wniosku przez prokuratora.

Zgromadzony materiał dowodowy dotyczy podejrzeń o udział sędziów w grupie prowadzącej działania dyskredytujące innych sędziów i nielegalne przetwarzanie danych osobowych.

W tzw. aferze hejterskiej śledztwo obejmuje Arkadiusza Cichockiego, Łukasza Piebiaka, Przemysława Radzika i Jakuba Iwańca, którym łącznie zarzuca się liczne przestępstwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wniosek cofający wcześniejsze żądanie uchylenia immunitetu przekazał prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Wójtowicz. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął we wtorek sędzia Zbigniew Korzeniowski.

Jak wskazano w uzasadnieniu, swój wniosek prok. Wójtowicz przekazał do SN pismem z 30 stycznia, w którym przypomniał, że Arkadiusz Cichocki złożył w sprawie "trzy obszerne wnioski dowodowe".

Afera hejterska. Sprawa immunitetu Arkadiusza Cichockiego umorzona

"Mając na uwadze charakter postępowania immunitetowego nie jest wskazane, by przez wnioski sędziego zmieniło się ono w quasi-postępowanie przygotowawcze, w którym SN przeprowadzałby dowody, które winny zostać przeprowadzone w śledztwie" - czytamy w uzasadnieniu umorzenia.

"Bez wniosku oskarżyciela publicznego nie może toczyć się postępowanie o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej" - skonkludował sędzia Korzeniowski.

Echa afery hejterskiej. Sędziowie SN nadal bez zarzutów

Wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w sprawie tzw. afery hejterskiej Arkadiusza Cichockiego, a także trzech innych sędziów: Łukasza Piebiaka (byłego wiceministra sprawiedliwości), Przemysława Radzika i Jakuba Iwańca, zostały skierowane do SN w czerwcu 2024 roku.

Podejrzenia dotyczą między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która prowadziła działania mające zdyskredytować kilkudziesięciu sędziów w oczach opinii publicznej. Większość tej grupy stanowili członkowie Stowarzyszenia "Iustitia".

Jak ustalili śledczy, podejrzani wykorzystywali swoje stanowiska do nielegalnego przetwarzania danych osobowych sędziów, a także ujawniania informacji ze służbowych dokumentów osobom postronnym, w tym dziennikarzom. Mieli również publikować obraźliwe treści dotyczące innych sędziów w mediach społecznościowych.

Łącznie w tzw. aferze hejterskiej pokrzywdzonych zostało 21 sędziów. Zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przedstawienie Piebiakowi zarzutu popełnienia 19 przestępstw, Iwańcowi 13 przestępstw, a Radzikowi 10 przestępstw. Cichocki pierwotnie miał usłyszeć zarzuty dotyczące trzech przestępstw.

Szczegóły dotyczące tzw. afery hejterskiej wyszły na jaw latem 2019 roku. Ówczesny wiceszef resortu sprawiedliwości Łukasz Piebiak miał utrzymywać w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która prowadziła akcje dyskredytujące niektórych sędziów. Wiceminister miał być poinformowany o tym procederze.

Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji, a Iwaniec został odwołany z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędziowie podejrzewani o udział w aferze zaprzeczają, jakoby mieli z nią cokolwiek wspólnego.

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Gość Wydarzeń". Będzie nowy wicepremier? "O składzie rządu decyduje premier" Polsat News