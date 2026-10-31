W skrócie Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że reset konstytucyjny to jedyna szansa na przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i zaufania do tej instytucji.

Lider PSL wziął udział w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, podczas którego omawiano kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego z przedstawicielami sejmowych ugrupowań.

Konfederacja zaproponowała pomysł na reset polegający na wygaszeniu kadencji wszystkich sędziów TK oraz wyłonieniu nowego składu większością 3/5 głosów, co spotkało się z aprobatą prezydenta.

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Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że w sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego jest zwolennikiem resetu konstytucyjnego. W jego ocenie jest to jedyny sposób na wyjście z kryzysu.

"W obecnej sytuacji, gdy zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego jest zrujnowane, obywatele nie mają instytucji, która stałaby na straży ich praw. Dlatego konsekwentnie i od lat proponuję reset konstytucyjny" - przekazał lider PSL za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraził opinie, że reset "doprowadzi do odbudowy zaufania do TK, zapewni niezależność sędziom, skończy z podważaniem orzeczeń Trybunału i zakończy trwający spór".

"W obecnej sytuacji jest to jedyna szansa na stopniowe przywracanie normalności wokół TK" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz za resetem konstytucyjnym. "Jedyna szansa"

Władysław Kosiniak-Kamysz w sobotę uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. Pałac Prezydencki wezwał przedstawicieli wszystkich stronnictw w Sejmie, by omówić kryzys w Trybunale Konstytucyjnym.

Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziało kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Konfederacji i Razem. Zaroszenie do rozmów w sprawie TK odrzuciła Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Unia Centrum.

Wieczornym oświadczeniem wicepremier Kosiniak-Kamysz dołączył do zwolenników resetu, do których należy zaliczyć m.in. przedstawicieli Konfederacji, Polski 2050 i Razem. Konfederaci przedstawili prezydentowi konkretny pomysł na reset, a współprzewodniczący Sławomir Mentzen stwierdził po spotkaniu z Nawrockim, że projekt spotkał się z "dużą aprobatą".

Pomysł Konfederacji na reset konstytucyjny. Nowy skład TK wyłoniony 3/5 głosów w Sejmie

Konfederacja chce wygaszenia kadencji wszystkich sędziów TK. Pomysł zakłada wyłonienie nowych 15 sędziów większością co najmniej 3/5 głosów. Dodatkowym zabezpieczeniem przed obstrukcją ze strony kolejnych rządów byłoby to, że wyroku Trybunału Konstytucyjnego drukowałby prezes TK.

Następnie drogą losowania określana byłaby długość kadencji sędziego - ta trwałaby od roku do dziewięciu lat. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której kadencja dużej części składu TK wygasałaby w przyszłości w jednym momencie.

W sytuacji, gdyby Sejm nie zdołał wyłonić nowych sędziów większością 3/5, Konfederacja chce losować sędziów spośród kandydatów zgłaszanych przez posłów. Każdy poseł mógłby zgłosić jednego kandydata, a do uwzględnienia go w losowaniu potrzebne byłoby zebranie 46 podpisów innych parlamentarzystów.



