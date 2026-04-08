Zwrot w sprawie ślubowania sędziów TK. Zapraszają prezydenta do Sejmu

W skrócie Czterech wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego skierowało zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego, by złożyć ślubowanie w Sejmie 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13:30.

Dwójka pozostałych z sześciorga wybranych sędziów, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, złożyła ślubowanie w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie prezydenta.

Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta poinformował, że przyjęcie ślubowania od tych dwóch osób uzupełnia pełny skład Trybunału Konstytucyjnego.

Marcin Dziurda - jeden z czworga sędziów TK, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego ws. złożenia ślubowania - skierował do prezydenta Karola Nawrockiego pismo, w którym podkreślił, że ma on "obowiązek niezwłocznie rozpocząć pełnienie" swojej służby sędziowskiej.

"Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - miał napisać w datowanym na wtorek piśmie sędziego Dziurdy, do którego treści dotarła PAP.

Również wybrany w marcu na sędziego TK Krystian Markiewicz powiedział PAP, że poza Dziurdą analogiczne pisma do prezydenta skierowało pozostałych troje sędziów. A więc on, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska. Dodał, że sędziowie zapraszają prezydenta na tę samą godzinę, czyli 13.30.

- Dzisiaj marszałek Sejmu będzie brał udział w podejmowaniu decyzji w tej sprawie, ale decyzja należy wyłącznie do sędziów. Nic więcej do powiedzenia nie mam w tej sprawie - przekazał w rozmowie z Interią szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

Informacje o dacie i godzinie ślubowania pozostałych czterech wybranych przez Sejm sędziów wcześniej podała stacja RMF.

Wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożyło pozostałych dwoje z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów - Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek. Prawnicy udali się tam na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego.

- Zastanawiają się państwo, dlaczego dwoje z szóstki sędziów. Za kadencji prezydenta Karola Nawrockiego powstały dwa wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent traktuje to jako swoją odpowiedzialność - tłumaczył później decyzję Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta.

Jak wskazał szef KPRP, "pełny skład Trybunału, to skład wszystkich sędziów, którzy znajdują się w Trybunale". - Przyjęcie ślubowania od tych dwóch osób zapełnia pełny skład Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił.

- Skład TK został uzupełniony, prezydent oczekuje od rządu, że wyroki Trybunału będą publikowane - dodał polityk.

