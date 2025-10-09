W środowym komunikacie przekazano, że Prokuratura Regionalna w Warszawie zarekomendowała Prokuraturze Okręgowej w Warszawie złożenie zażalenia na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania przeciwko Sławomirowi Nowakowi oraz innym osobom.

Nowak to były minister transportu w drugim rządzie Donalda Tuska. Z polityki odszedł po sprawie zegarka, który nie został wpisany do oświadczenia majątkowego. Polityk został oskarżony o szereg przestępstw, głównie korupcyjnych.

Sprawa Sławomira Nowaka. Obrońcy Jacka Krawca wydali oświadczenie

Po wydaniu komunikatu w sprawie oceny postanowienia sądu o umorzeniu postępowania karnego przeciwko Sławomirowi Nowakowi i innym, głos w sprawie zabrali obrońcy Dariusza Jaceka Krawca.

Krawiec w latach 2008 - 2015 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym PKN Orlen. W 2019 został on zatrzymany w związku z podejrzeniem dopuszczenia się przestępstwa niegospodarności, następnie, w 2020 roku zatrzymano go w związku ze sprawą przeciwko Nowakowi. Sprawa dotyczyła podejrzenia wręczenia byłemu ministrowi łapówek, w zamian za pomoc w objęciu przez Krawca intratnych stanowisk.

W nadesłanym do mediów oświadczeniu,, sporządzonym m.in. przez obrońców Dariusza Jacka Krawca wyrażono "stanowczy sprzeciw i niezrozumienie wobec treści komunikatu Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącego umorzenia postępowania prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa".

"Stanowisko Prokuratury Regionalnej jest błędne, oparte na nieprawidłowej wykładni przepisów i pomija szczegółowe uzasadnienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, w którym wyjaśniono przyczyny uznania, iż zachodzi oczywisty brak podstaw faktycznych oskarżenia determinujący konieczność umorzenia postępowania" - oceniono.

Jak czytamy, komunikat prokuratury - w opinii obrońców Dariusza Jacka Krawca - stanowi "nieprzemyślaną i koniunkturalną reakcję na medialne zainteresowanie sprawą z uwagi na osobę jednego ze współoskarżonych".

W oświadczeniu podkreślono też, że Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, "działając w ramach ustawowo przewidzianej kontroli wstępnej oskarżenia, postąpił zgodnie z prawem - działał w granicach swoich kompetencji".

"Twierdzenie, iż doszło do przekroczenia przez sąd przysługujących mu uprawnień jest zwyczajnie błędne i wskazuje na nieznajomość przepisów postępowania lub ich świadome ignorowanie" - dodano. Dalej czytamy, że stanowisku Prokuratury Regionalnej przeczy też stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej obecnego na posiedzeniu, "który przychylił się do wniosku obrońców o umorzenie postępowania".

Obrońcy Dariusza Jacka Krawca apelują o "poszanowanie zasad praworządności"

Obrońcy Krawca wskazali, że sąd szczegółowo przeanalizował akta sprawy, "wskazując na brak konkretów w zarzutach, rozbieżności w akcie oskarżenia oraz brak korelacji pomiędzy dowodami a opisem czynów".

Zdaniem autorów oświadczenia kluczowe znaczenie miała też ocena sądu, że jedyny dowód przeciwko Dariuszowi Jackowi Krawcowi, czyli pomówienie dokonane przez osobę "zabiegającą za wszelką cenę o uzyskanie nadzwyczajnego złagodzenia kary w trybie art. 60 KK - był całkowicie niewiarygodny i nie został potwierdzony żadnymi innymi dowodami".

"Podkreślenia wymaga, że w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego dowód z pomówienia, zwłaszcza uzyskanego w zamian za korzyść procesową, wymaga szczególnie skrupulatnej i ostrożnej oceny organów ścigania. Prokurator prowadzący postępowanie zaniechał tej weryfikacji, kierując do sądu akt oskarżenia, który oparty był wyłącznie na niewiarygodnym pomówieniu, nie popartym dowodami" - ocenili obrońcy.

W ich ocenie sąd, "reagując na tę oczywistą nieprawidłowość, a wręcz nadużycie prokuratorskich uprawnień", dokonał "rzetelnej i zgodnej z prawem analizy przedstawionego mu wraz z materiałami sprawy aktu oskarżenia i uznał, że nie ma on dostatecznej podstawy dowodowej". Obrońcy podkreślili, że w konsekwencji postępowanie, "wobec oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia", zostało umorzone.

"Apelujemy o poszanowanie granic niezawisłości sądu oraz zasad praworządności - zaniechanie publicznego podważania merytorycznie słusznych i formalnie poprawnych rozstrzygnięć Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie" - zaznaczono w oświadczeniu.

Co więcej, obrońcy poinformowali, że przekazali pisemne stanowisko w tej sprawie prokuratorowi generalnemu, prokuratorowi okręgowemu w Warszawie oraz prokuratorowi regionalnemu w Warszawie, "wraz z apelem o nieskładanie przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie zażalenia na słuszne postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie".

