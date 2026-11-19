W skrócie Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował o impasie i zawieszeniu rozmów w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści opozycji oraz przedstawiciele PSL i Polski 2050, przy nieobecności polityków KO, Lewicy i Centrum.

Bogucki wskazał, że sporne pozostają metody wygaszenia funkcjonowania sędziów Trybunału.

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W spotkaniu z szefem prezydenckiej kancelarii dotyczącym kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym i pomysłach na jego rozwiązanie wzięli udział parlamentarzyści opozycji i części koalicji rządzącej (PSL i Polski 2050). Udziału w dyskusjach nie biorą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Centrum.

Zbigniew Bogucki o rozmowach ws. TK. "Ulegają zawieszeniu"

- Nie ma innej drogi uzdrowienia niż przerwanie tego, co jest dzisiaj - pytanie, w jaki sposób to zrobić, na jakich zasadach i tu jest ta kwestia sporna - i później pójść dalej, do nowego, niezależnego Trybunału z niezawisłymi sędziami - stwierdził Zbigniew Bogucki, otwiera się w nowym oknie.

- Propozycje były różne, te propozycje mają być jeszcze przeanalizowane, przemyślane, więc te rozmowy, mogę powiedzieć, na tę chwilę ulegają zawieszeniu - poinformował.

Bogucki przekazał, że impas dotyczy "nie tego czy, ale w jaki sposób doprowadzić do można powiedzieć, wygaszenia funkcjonowania sędziów TK i także tych, którzy zostali wybrani przez Sejm na funkcję, a którzy nie są sędziami uprawnionymi do orzekania".

- Co do zasady wszyscy zgadzają się, że ten ten proces musi nastąpić, bo on jest konieczny - dodał.

- Były różne propozycje co do tego, w jaki sposób to rozstrzygnąć. W związku z tym nastąpiło swego rodzaju zawieszenie tych rozmów. Środowiska reprezentowane dzisiaj, podczas tego dzisiejszego spotkania, ale także podczas spotkania w Belwederze i wczorajszego spotkania zaciągnęły na siebie takie zobowiązanie, że w przyszłym tygodniu prześlą swoje propozycje - zapewnił.

Szef KPRP o "złym wydarzeniu". Wskazał na "przerwaną lojalność"

Podczas briefingu Zbigniew Bogucki powiedział też o "złym wydarzeniu", jakim było pojawienie się w mediach przecieków z poprzedniego spotkania.

- Dzisiaj niestety została zerwana pewna lojalność tych rozmów. Z samego rana w jednym z mediów zostały opublikowane materiały, co do których umawialiśmy się, że będą materiałami roboczymi, zbiorem propozycji, a nie gotowych rozwiązań - przekazał szef kancelarii.

- Lojalność rozmów i wzajemnego zaufania w jakiejś mierze niestety została przerwana, żeby nie powiedzieć przecięta. Jak potoczą się dalsze losy tego projektu, trudno powiedzieć. Na razie te rozmowy są zawieszone - podsumował.

Odnosząc się do środowej wypowiedzi o uzgodnieniu ok. 70 proc. rozwiązań stwierdził iż "ta wartość pozostaje". - To zasób, z którego należy się cieszyć, bo nawet jeżeli te rozmowy nie miałyby być kontynuowane już tutaj w Kancelarii (...) to jest wartość dodana, która pozwala pracować dalej, na przykład w parlamencie - zaznaczył Bogucki.

Z ust szefa KPRP padła też deklaracja, że Karol Nawrocki zaakceptuje rozwiązania, które zostaną podjęte przez "te środowiska, które od początku rozmów były przy stole".



