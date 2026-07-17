Zwrot w sprawie relacji polsko-ukraińskich. Zełenski ogłosił decyzje

W skrócie Zełenski ogłosił plan działań, które mają poprawić relacje polsko-ukraińskie. Prezydent stwierdził, że priorytetem Ukrainy jest budowanie partnerskich i opartych na szacunku relacji z Polską. "Zostaną podjęte decyzje na poziomie dyplomatycznym" - zapowiedział prezydent Ukrainy.

Ukraiński przywódca ogłosił decyzję o otwarciu archiwów dotyczących Wołynia oraz zwiększeniu liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne.

Podczas narady omówione zostały możliwości "rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski", zapowiedziane zostało poszerzenie kompetencji ukraińskiego IPN.

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Wołodymyr Zełeński poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w jego kancelarii odbyło się spotkanie w sprawie ukraińskiej "polityki wobec Polski". W rozmowach oprócz prezydenta uczestniczyli m.in. minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, szef gabinetu Zełenskiego Kyryło Budanow i prezes IPN Ołeksandr Ałfiorow.

"Uzgodniliśmy kilka kluczowych kroków. Po pierwsze, zostaną podjęte decyzje na poziomie dyplomatycznym. Po drugie, wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku zostaną otwarte" - wymieniał Wołodymyr Zełenski.

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"Po trzecie, zostaną podjęte decyzje w sprawie udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac. Po czwarte, omówiliśmy możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski" - kontynuował.

Punkt piąty planu Zełenskiego zakłada rozszerzenie kompetencji ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Prezydent Ukrainy przekazał, że zlecił prezesowi IPN Ołeksandrowi Ałfiorowowi opracowanie propozycji "niezbędnych do właściwego reprezentowania interesów Ukrainy". Prezydent zaapelował także do parlamentu o "rozważenie zwiększenia wsparcia finansowego i innego dla ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej".

"Priorytety są jasne: wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku. Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji i jesteśmy jej za to wdzięczni. Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednie wzmocnienie niepodległości Polski." - napisał Zełenski w komunikacie.

Zełenski ogłosił decyzje w sprawie relacji polsko-ukraińskich

Prezydent Ukrainy ogłosił decyzje w sprawie relacji polsko-ukraińskich w związku z kryzysem wywołanym swoją decyzją z końca maja o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA". Miesiąc później prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego, co z kolei skłoniło do podobnych gestów m.in. byłych ukraińskich prezydentów.

W ciągu ostatnich tygodni konflikt próbowano rozwiązać poprzez wizytę w Polsce Kyryło Budanowa, szefa gabinetu Zełenskiego, następnie doszło do spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy, a podczas szczytu NATO w Ankarze Wolodymyr Zełenski rozmawiał z Karolem Nawrockim.

Mimo to prezydent Ukrainy utrzymał swoją decyzję, a rząd Polski stoi na stanowisku, że Ukraina nie wjedzie do Unii Europejskiej, gloryfikując UPA.

- Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowaniu lepszej przyszłości, bez nienawiści pogardy. Europa pokoju i wzajemnego szacunku (…) Kto chce przyłączyć się do tej Wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy - mówił 11 lipca Donald Tusk.

- Nie wolno (w UE - red.) stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie (...). Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej - powiedział pod koniec czerwca wiceprermier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę Wołodymyr Zełenski nawiązał do pozbawienia go Orderu Orła Białego podczas przemówienia przed nadaniem Ursuli von der Leyen Orderu Europy w Kijowie

- To nagroda, której nikt nie może anulować ani odebrać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze - powiedział Zełenski, przypominając o decyzji Karola Nawrockiego.





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