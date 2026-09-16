W skrócie Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska rozpoczęła protest głodowy w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Posłanka nie uznaje wyboru obecnego rektora Sławomira Cudaka i domaga się powrotu Michała Sopińskiego na stanowisko.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa związane z wydarzeniami w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, obejmujące zachowanie Marii Kurowskiej i próbę wejścia do budynku przez Dariusza Mateckiego.

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Maria Kurowska w środę po godz. 21.00 opuściła budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Wcześniej opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformowała o rozpoczęciu protestu głodowego w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

- Postanowiłam, że z dniem dzisiejszym od godziny piętnastej podejmuję głodówkę. Głodówkę w intencji uratowania naszej ojczyzny. Wszystkich państwa jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę w intencji ojczyzny. Tą głodówkę będę prowadzić dotąd, dopóki nie wejdzie tutaj prawowity rektor - powiedziała Maria Kurowska.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Maria Kurowska rozpoczęła głodówkę

Posłanka PiS zaznaczyła, że jej decyzja wynika także z niechęci do narażania kolegów na nieprzyjemności.

- Nie jem od sześciu dni, ponieważ nie pozwolono moim kolegom posłom, posłankom, aby mi tutaj dostarczyli. Oni bardzo się o mnie martwią i były już nawet takie sceny niezwykłe, gdzie pan poseł Matecki z narażeniem zdrowia, a nawet życia próbował mi to jedzenie przemycić - stwierdziła posłanka.

Polityk podkreśliła, że przerwie protest głodowy, jeśli stan jej zdrowie ulegnie pogorszeniu.

- Jeżeli chodzi o taką sytuację zdrowotną, to gdyby mi zdrowie zaszwankowało, obiecuję państwu, że zejdę z tego placu tutaj walki o naszą ojczyznę - powiedziała Kurowska.

Do zwrotu doszło po godzinie 21.00, kiedy posłanka opuściła budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W sieci opublikowała następnie nagranie, wyjaśniła, że do zmiany decyzji skłoniło ją wyłączenie prądu w budynku.

"Szanowni Państwo, wymusili na mnie opuszczenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, odcinając mi prąd. Nadal kontynuuję głodówkę" - przekazała posłanka na X. Sprawę skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Po kilku dniach Pani poseł zrozumiała, w co wrobili ją koledzy z PiS-u, i postanowiła opuścić budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, kończąc bezprawną okupację Lepiej późno niż wcale" - napisał Żurek.

"Nie jem od sześciu dni". Posłanka PiS nagrywa z budynku AWS

W środę posłanka opublikowała jeszcze jedno nagranie z wnętrza budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Film przedstawia nowego rektora szkoły Sławomira Cudaka, a Maria Kurowska twierdzi, że ten "włamał się do gabinetu rektora".

"Prawdopodobnie wybili przejście w ścianie! Wcześniej chciał wejść, zbliżając się do mnie na odległość 5 cm. Siedzenie w rektoracie nie czyni Pana rektorem!" - napisała posłanka PiS w mediach społecznościowych.

Posłanka przebywała w budynku AWS, bo nie uznaje Sławomira Cudaka za prawidłowo powołanego do kierowania placówką i deklaruje, że nie dopuści go do pomieszczeń rektorskich. Kurowska żąda, aby na stanowisko rektora został przywrócony Michał Sopiński nominowany przez Zbigniewa Ziobrę.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wydarzeń Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Prokuratura poinformowała w środę o wszczęciu dwóch śledztw w sprawie zajść w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno z nich dotyczy zachowania Marii Kurowskiej, drugie próby wejścia do budynku przez innego parlamentarzystę PiS, Dariusza Mateckiego.

"Wszczęto śledztwo w sprawie nieopuszczenia (…) budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, wbrew żądaniu osób uprawnionych, czyli Rektora i Prorektora Uczelni" - podała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"Jedną z osób niestosujących się do tych poleceń była i do chwili obecnej jest Posłanka na Sejm RP Maria Kurowska, która znajduje się nadal wewnątrz budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, nie podporządkowując się poleceniom właściwych organów, by go opuścić" - przekazali śledczy w środę po południu.

Postępowanie jest prowadzone w kierunku zakłócania miru domowego. Śledczy zapowiedzieli także zwrócenie się do Marszałka Sejmu z wnioskiem o podjęcie "adekwatnych środków wynikających z Regulaminu Sejmu RP".



