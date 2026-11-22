W skrócie Prokuratura ustaliła, że w Nowym Lipowcu, Rudniku i Mołodyczu znaleziono szczątki pocisków manewrujących Ch-101, a nie – jak wcześniej sądzono – dwóch rakiet i drona.

Z wstępnych ustaleń śledczych wynika, że wszystkie odnalezione pociski zostały wyprodukowane w czwartym kwartale 2026 roku w rosyjskich zakładach w Dubnej.

Oględziny w Nowym Lipowcu i Rudniku zakończono, natomiast prace w Mołodyczu przerwano z powodu zapadającego zmroku i zostaną one wznowione w poniedziałek rano.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prokuratura Okręgowa w Lublinie opublikowała w niedzielę komunikat dotyczący dotychczasowych ustaleń w sprawie obiektów, które naruszyły w nocy z czwartku na piątek polską przestrzeń powietrzną.

"Ustalono, że we wszystkich trzech lokalizacjach - w miejscowościach Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski), Rudnik (powiat niżański) oraz Mołodycz (powiat jarosławski) - ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101" - czytamy w oświadczeniu.

Jak przekazał rzecznik lubelskiej prokuratury, prok. Marcin Kozak, oględziny miejsc zdarzeń oraz wstępne analizy przeprowadzone z udziałem specjalistów z zakresu techniki wojskowej i uzbrojenia pozwoliły ustalić rodzaj odnalezionych pocisków.

"Ze wstępnych ustaleń wynika także, że wszystkie pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale 2026 roku w zakładach w miejscowości Dubna (obwód moskiewski, Federacja Rosyjska)" - podała prokuratura.

Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że w trakcie nocnych nalotów Rosji na Ukrainę w polską przestrzeń "wtargnęły najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i jeden dron".

Jak tłumaczył wicepremier, w Nowym Lipowcu miała spaść rakieta Ch-101. Także szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem to miała być rakieta, natomiast w Mołodyczu była mowa o dronie. Sytuacja jednak uległa zmianie.

Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz. Nowe informacje

W niedzielnym komunikacie poinformowano także o aktualnym stanie czynności prowadzonych w trzech miejscowościach. W Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim zakończono już oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie materiału dowodowego.

Podobnie sytuacja wygląda w Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim. Tam śledczy zakończyli zarówno czynności procesowe, jak i prace techniczno-porządkowe prowadzone w terenie.

Rosyjskie rakiety wtargnęły do Polski. Prokuratura podała nowe informacje

Inaczej jest w Mołodyczu w powiecie jarosławskim. Jak przekazała prokuratura, ze względu na warunki terenowe oraz zapadający zmrok nie udało się zakończyć wszystkich zaplanowanych oględzin.

Prace zostały przerwane i mają zostać wznowione w poniedziałek w godzinach porannych. Do tego czasu teren pozostanie pod nadzorem służb.

"Przez całą noc miejsce zdarzenia pozostaje ściśle odizolowane i chronione przez służby przed dostępem osób postronnych" - podkreślono w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledczy zapowiedzieli również dalsze analizy zabezpieczonego materiału dowodowego. Wszystkie odnalezione dotychczas fragmenty pocisków oraz ślady kryminalistyczne zostaną przekazane do specjalistycznych badań prowadzonych przez biegłych. Prokuratura zapewniła, że o kolejnych ustaleniach będzie informować w następnych komunikatach.



