W skrócie Szef MON poinformował, że powrócono do rozmów na temat wymiany MiG-ów za technologie dronowe między Polską a Ukrainą.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że oferta zakłada przekazanie MiG-ów Ukrainie w zamian za technologie związane z dronami.

Polska należy do państw, które uzyskały status umożliwiający transfer technologii do produkcji i serwisowania rakiet Patriot, a produkcja może zostać uruchomiona również w Ukrainie.

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Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się na czwartkowej konferencji prasowej do sprawy samolotów MiG-29, które miałyby zostać przekazane Ukrainie w zamian za niektóre technologie dronowe.

Na początku tygodnia szef MON przyznał, że Polska otrzymała wniosek od strony ukraińskiej, z którego wynika, że Kijów jest nadal zainteresowany ofertą.

Drony za MiG-i. Kosiniak-Kamysz o wznowieniu rozmów z Ukrainą

- Jest jasna oferta: MiG-i za drony. Ukraińcy powiedzieli tak, później zaczęli się zastanawiać, teraz wrócili do rozmów i bardzo dobrze. Liczę, że ta oferta zostanie pozytywnie sfinalizowana - powiedział minister obrony narodowej.

Wcześniej o takiej umowie wspominał w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News. - Ja zaproponowałem myślę, że bardzo też partnerskie podejście. MiG-i za drony. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrealizowali, więc nie ma MiG-ów dla Ukrainy, bo nie ma dronów, czy zdolności dronowych dla Polski - wyjaśnił lider PSL.

Szef MON po deklaracji Trumpa. "Będziemy współpracować z Ukrainą"

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do zapowiedzi Donalda Trumpa, który zadeklarował, że w Ukrainie mogą być produkowane pociski dla Patriotów.

- Polska jest jednym z państw wskazanych przez Stany Zjednoczone, gdzie ta produkcja i serwisowanie powinno się odbywać, więc tutaj będziemy współpracować również z Ukrainą - powiedział.

- Nasz kraj jest w grupie czterech państw NATO - oprócz Polski są to: Niemcy, Szwecja i Holandia, które uzyskały w Ankarze status państwa, do których może odbyć się transfer technologii związanych z produkcją i serwisowaniem rakiet do systemów Patriot - wyjaśnił wicepremier.

Dopytywany, kiedy może rozpocząć się produkcja rakiet do Patriotów w Ukrainie, polityk ocenił, że to etap wielotygodniowy. - To nie jest proste, jeżeli dzisiaj tylko w Stanach Zjednoczonych jest produkcja rakiet do systemów Patriot na skalę, która nie zabezpiecza nawet USA, więc trzeba to robić bardzo szybko - skonkludował.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że strona polska jest w tej kwestii zdeterminowana. - Polska jest gotowa natychmiast do serwisowania i prowadzenia dalszych działań - zadeklarował.

Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją ws. utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie zapowiedział w środę podczas spotkania w Ankarze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent USA Donald Trump.





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