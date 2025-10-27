Prokuratura skierowała ponowny wniosek o pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej pod koniec września tego roku.

Postępowanie w sprawie pierwszego wniosku zostało umorzone 18 września na niejawnym posiedzeniu w trzyosobowym składzie Trybunału Stanu (przewodniczący składu i zastępca przewodniczącego TS Piotr Andrzejewski, Piotr Sak, Józef Zych).

Jednak zdaniem prokuratury, postanowienie to było "całkowicie niezasadne", "pozbawione realnych podstaw prawnych" oraz stanowiące "niedopuszczalną formę" procedowania skierowanego przez prokuraturę wniosku. Zdanie to wyrazili także niektórzy członkowie Trybunału.

Na stronie TS opublikowano zarządzenie zastępcy przewodniczącej Trybunału Piotra Andrzejewskiego.

W datowanym na miniony czwartek piśmie Andrzejewski zarządził zwrot wniosku w sprawie uchylenia immunitetu Małgorzacie Manowskiej naczelnikowi wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, Dariuszowi Makowskiemu, w celu jego uzupełnienia "przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji prokuratora krajowego - prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców".

Małgorzata Manowska przed Trybunałem Stanu. Zasady uchylenia immunitetu

Zgodnie z art. 200 Konstytucji, by pociągnąć członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej, konieczna jest zgoda TS.

Trybunał wyraża taką zgodę w drodze uchwały - z wyłączeniem członka, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków TS.

W styczniu 2024 r. ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że przywrócenie Dariusza Barskiego ze stanu spoczynku i jego powołanie na stanowisko prokuratora krajowego w 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów".

W marcu 2024 r. premier Donald Tusk powołał na nowego prokuratora krajowego prok. Dariusza Korneluka.

Prok. Barski i część prawników oraz politycy opozycji uznają, że do zmiany na stanowisku PK doszło z naruszeniem prawa i była ona nieskuteczna.

