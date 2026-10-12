W skrócie Krzysztof Rutkowski poinformował, że Michał Kołodziejczak zgłosił się do jego biura 4 września, twierdząc, że był szantażowany przez dwie kobiety, które wcześniej z nim współpracowały.

Rutkowski zaprzeczył, by Kołodziejczak częstował kogokolwiek narkotykami, podkreślając, że żadna z kobiet nie złożyła wcześniej zawiadomienia na policję.

Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie KO po doniesieniach o agresywnych zachowaniach i nakłanianiu do zażywania substancji, czemu polityk zaprzecza, określając zarzuty jako pomówienia.

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Krzysztof Rutkowski przekazał w poniedziałek, że Michał Kołodziejczak zgłosił się do jego biura 4 września. Jak stwierdził, zawieszony obecnie w klubie KO polityk poinformował wówczas, że jest szantażowany i zmuszany do określonego zachowania przez dwie kobiety, które przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi współpracowały z nim jako wolontariuszki.

Według relacji detektywa, jaką przedstawił w poniedziałek na konferencji w Sejmie, problemy rozpoczęły się po objęciu przez Kołodziejczaka stanowiska wiceministra rolnictwa. Miały oczekiwać one "profitów", które Rutkowski określił jako stanowiska i "możliwości ekonomiczne". - Niestety, pan wiceminister nie był w stanie spełnić tych oczekiwań i zaczęły się problemy - stwierdził.

Rutkowski o zarzutach wobec Kołodziejczaka. "Nikogo nie częstował"

Detektyw odniósł się także do doniesień dotyczących narkotyków. Powołując się na informacje, jakie posiada, zaprzeczył, by Kołodziejczak miał częstować nimi inne osoby. Zwrócił również uwagę, że według jego wiedzy żadna z dwóch kobiet wcześniej nie złożyła zawiadomienia na policję.

Podkreślał przy tym, iż nie przesądza, która ze stron sporu ma rację. Jak nadmienił, sprawa powinna zostać wyjaśniona przez organy ścigania.

Kołodziejczak szantażowany? "Nie chciał robić problemów i tu błąd"

Rutkowski przekazał, że tego samego dnia, kiedy Kołodziejczak poinformował go o szantażu, skontaktował się z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, a także przygotował możliwość złożenia zawiadomienia przez Kołodziejczaka. Polityk miał jednak wówczas z tego zrezygnować.

- Mentalnie nie był przygotowany na złożenie tego zawiadomienia i, jak określił, nie chciał dziewczynom robić problemów. I tu rodzi się jego błąd - mówił Rutkowski.

Kołodziejczak ostatecznie w niedzielę stawił się w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie złożył zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o zmuszanie go do określonego zachowania.

Michał Kołodziejczak nie pojawił się na konferencji

Sam były wiceminister rolnictwa, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie wziął udziału w poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami. Rutkowski tłumaczył jego nieobecność złożeniem zawiadomienia i toczącymi się w sprawie czynnościami.

- W dniu dzisiejszym nie udzielę państwu żadnych informacji ze względu na to, że obejmuje go tajemnica toczącego się postępowania w wyniku wczorajszego złożonego zawiadomienia przed funkcjonariuszami łódzkiej delegatury ABW - powiedział, krytykując również publiczne przesądzanie, czy Kołodziejczak ponosi w sprawie odpowiedzianość.

Doniesienia o Kołodziejczaku. Poseł zawieszony w klubie KO

Sprawa byłego wiceministra nabrała rozgłosu po publikacji Kanału Zero. Dawne współpracownice Kołodziejczaka oskarżyły go o przemocowe i agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą miał przedstawiać jako kokainę. Polityk zaprzecza zarzutom i określa je jako pomówienia.

W materiale opublikowano również nagranie rozmowy kobiety z Kołodziejczakiem. Polityk przyznaje w nim, że zażywał narkotyki, a w odpowiedzi na zarzut dotyczący podawania ich kobiecie mówi: - Co ja mam zrobić teraz?

Po ujawnieniu sprawy Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W niedzielę podkreślał, że sprawę powinny rozstrzygać odpowiednie instytucje państwowe, a nie media.



