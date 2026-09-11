Zwrot w sprawie kary Piotra Niemczyka. Mec. Dubois informuje

W skrócie Sąd wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka, który odbywał karę zastępczą pozbawienia wolności po odmowie wykonania prac społecznych związanych z protestem Ostatniego Pokolenia.

Piotr Niemczyk został doprowadzony do aresztu, a wyrok w jego sprawie zapadł w trybie nakazowym bez rozprawy i możliwości obrony, mimo że według nagrań miał stać na chodniku, nie blokując ruchu.

Rzecznik Praw Obywatelskich złożyła skargę kasacyjną na wyrok, wskazując na rażące naruszenie przepisów i potrzebę rozpoznania sprawy na rozprawie.

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"Przed chwilą w sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary!" - napisał mec. Jacek Dubois na portalu X.

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Niemczyk został we wtorek doprowadzony do aresztu po tym, jak odmówił wcześniej wykonania nałożonej na niego kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.

"Potwierdza się, że - tak jak zapowiadał - rozpoczął głodówkę" - przekazał następnie za pośrednictwem mediów społecznościowych kolega Niemczyka z antykomunistycznej opozycji, Marek Kossakowski.

Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram poinformowała wcześniej o skierowaniu do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej na wyrok w sparwie Niemczyka.

Piotr Niemczyk w areszcie. RPO skierował wniosek o kasację

Piotr Niemczyk usłyszał wyrok miesiąca ograniczenia wolności w postaci prac społecznych po tym, jak w maju 2025 r. wziął udział w protestach klimatycznych Ostatniego Pokolenia w Warszawie. Sąd orzekł, że Niemczyk blokował ruch na jednym z mostów.

Mężczyzna odmówił poddania się karze, w związku z czym we wtorek został doprowadzony do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka. Sąd wymierzył mu karę zastępczą 15 dni pozbawienia wolności. Wyrok zapadł w trybie nakazowym, bez przeprowadzania rozprawy, udziału stron i możliwości obrony.

Według RPO nagrania z protestu wskazują, że Piotr Niemczyk nie blokował ruchu, lecz stał na chodniku. Tym samym stosował się do poleceń policji.

"Nagrania wskazują, że obwiniony przez całą, kilkudziesięciominutową interwencję policji stał na chodniku, w żadnym momencie nie znajdując się na jezdni - w szczególności w pozycji siedzącej, leżącej, czy też przyklejony do nawierzchni - tym samym jej nie blokując" - czytamy.

"Polecenia wydawane przez policję wzywające osoby znajdujące się na miejscu do zachowania zgodnego z prawem nakazywały zejście z jezdni i wejście na chodnik" - zaznaczyła w komunikacie Gregorczyk-Abram.

"Rażące naruszenie przepisów". RPO powołuje się na nagrania

Sylwia Gregorczyk-Abram stwierdziła, że do wydania wyroku doszło z "rażącym i mającym istotny wpływ na jego treść naruszeniem przepisów prawa procesowego".

Według RPO nie może być mowy o tym, że "wina i okoliczności czynów przypisanych obwinionemu nie budzą wątpliwości".

"Dowody dołączone do wniosku o ukaranie nie tylko nie wspierają w wymaganym, niebudzącym wątpliwości stopniu tezy zarzutu objętego tym wnioskiem, lecz tezę tę podważają" - stwierdziła Gregorczyk-Abram.

"W konsekwencji sąd powinien skierować sprawę do rozpoznania na rozprawie w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości co do okoliczności czynów i winy obwinionego" - dodała.



