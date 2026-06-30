Zwrot w sprawie "dwóch wież". Prokuratura umorzyła śledztwo

Postępowanie dotyczyło trzech zarzutów związanych z inwestycją spółki Srebrna i Fundacją Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Wszystkie trzy umorzono "wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".

Afera ws. dwóch wież. W tle spółka Srebrna i Instytut im. Lecha Kaczyńskiego

Pierwsza ze spraw dotyczyła podejrzenia oszustwa na szkodę Geralda Birgfellnera w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r. Chodziło o doprowadzenie go do wykonania prac i poniesienia kosztów (co najmniej 1,3 mln euro) przez osoby działające w imieniu Srebrna sp. z o.o. pod pozorem realizacji inwestycji przy ul. Srebrnej 16 w Warszawie i obietnicy wynagrodzenia.

Druga - przyjęcia 7 lutego 2018 r. korzyści majątkowej w wysokości 50 tys. zł przez członka rady Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego w zamian za nadużycie uprawnień, które mogły wyrządzić fundacji szkody finansowe.

Z kolei trzecia sprawa dotyczyła nakłaniania Geralda Birgfellnera do wręczenia 100 tys. zł łapówki jednemu z członków Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego oraz pośredniczenia w przekazaniu 50 tys. zł członkowi rady tej fundacji.

"Do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, Prokuratura Okręgowa nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia" - przekazał prok. Piotr Antoni Skiba.

Przesłuchanie prezesa PiS w prokuraturze. Biznesmen zarzucał mu wielkie oszustwo

Przypomnijmy, że 10 czerwca informowano o przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze. Prezes PiS zeznawał w sprawie "dwóch wież", czyli wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli przez związaną z PiS spółkę Srebrna.

W 2018 roku zrezygnowano z inwestycji. Gdy austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty, które wycenił na 1,3 mln euro, Kaczyński odmówił.

W styczniu 2019 roku pełnomocnik biznesmena zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS i zarzucił Kaczyńskiego "dokonanie oszustwa wielkich rozmiarów". Birgfellnera przesłuchiwano kilkukrotnie, ale finalnie odmówiono wszczęcia śledztwa. Ministerstwem Sprawiedliwości i prokuraturą kierował wówczas Zbigniew Ziobro.

Do owej sprawy powrócono po zmianie władzy, w lutym 2025 roku. 12 marca 2025 roku w charakterze świadka przesłuchiwana była współpracowniczka Kaczyńskiego, Barbara Skrzypek. Kobieta trzy dni później zmarła na zawał serca. Politycy PiS sugerowali, że do tragedii mogło przyczynić się przesłuchanie, jednak w grudniu tego samego roku śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci zostało umorzone. Decyzję tę podtrzymał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, odpowiadając na wniesione zażalenie osób najbliższych zmarłej.





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