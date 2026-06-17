Zwrot w sprawie Dawida Kacprzyka. Szpital wydał komunikat

Kacprzyk nie tylko objął stanowisko kierownicze mimo braku specjalizacji, ale również zarobił w ciągu roku 1,6 mln złotych.

Dodatkowo w czasie, w którym miał pełnić dyżur w szpitalu, występował w telewizji czy wykonywał zadania związane z karierą polityczną.

Skandal w Szpitalu Południowym. Politycy KO mieli być leczeni poza kolejnością

Jak dowiedział się portal Zero, SOR Warszawskiego Szpitala Południowego miał poza kolejką przyjmować polityków KO i ich rodziny. Według źródeł natychmiast zlecano ich badania, dostawali także specjalnie wydzielony pokój.

Jak czytamy w środowym artykule portalu Zero, specjalną kolejką na szpitalnym oddziale ratunkowym miał koordynować właśnie Dawid Kacprzyk - lekarz w trakcie specjalizacji, który do poniedziałku działał w szeregach Koalicji Obywatelskiej.

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Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się również premier Tusk. - Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, prowadzą te szpitale, od samorządu warszawskiego, precyzyjnych informacji. (...) To musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność - zaznaczył.

Szef rządu podkreślił, że w przypadku złamania prawa sytuacja zostanie zgłoszona i wyjaśniona przez prokuraturę. - Jeśli złamano tylko kwestie dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnałów, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne w tej chwili. Taka jest moja opinia - ocenił.

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