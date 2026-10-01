W skrócie Donald Tusk odniósł się do podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych przez Karola Nawrockiego, zaznaczając, że na zmianie skorzystają Polacy.

Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w związku z nową ustawą ceny paliw na stacjach obniżą się o około 1,2–1,3 zł na litrze.

Karol Nawrocki w swoim orędziu ogłosił podpisanie ustawy i podkreślił, że zakończy to wykorzystywanie Polaków jako politycznych zakładników.

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W czwartek wieczoremDonald Tusk odniósł się do decyzjiKarola Nawrockiego o podpisaniu ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

"To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Ceny paliw w dół. Domański podaje szczegóły

Wcześniej informację o obniżeniu cen paliw w Polsce poinformował minister finansów na X.

"Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL (...). Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe" - wskazał Andrzej Domański.

Jak dodał szef resortu finansów, w związku z ustawą ceny paliw na stacjach spadną o około 1,2 - 1,3 zł na litrze.

Z kolei prezes Rządowego Centrum Legislacji poinformowała, że ustawa, podpisana przez Karola Nawrockiego, została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Ceny paliw. Karol Nawrocki podpisał ustawę

O podpisaniu ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych poinformował w czwartek w orędziu Karol Nawrocki.

Prezydent oświadczył, że w sprawie rosnących cen paliw "premier Donald Tusk po raz kolejny stosuje szantaż". - Nie wobec mnie, stosuje go wobec wszystkich tych, którzy zmagają się z wysokimi cenami paliw i rosnącymi kosztami życia polskich rodzin, rolników, czy firm transportowych - mówił.

Zdaniem Nawrockiego szef rządu realizuje w ten sposób polityczny plan. - Liczą, że ustawa przepadnie, a oni dalej będą mogli zarabiać na podatkach i marżach od paliw - powiedział i jednocześnie oświadczył, że nie pozwoli dłużej rządowi "odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację".

- Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników - przekazał prezydent w trakcie orędzia.



