Zwrot w sprawie Bogusława Bagsika. Interpol włączył się w poszukiwania

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Bogusław Bagsik, współtwórca spółki Art-B i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci afer gospodarczych początku lat 90., jest ścigany czerwoną notą Interpolu - wynika z informacji opublikowanych przez organizację. Od 2023 roku mężczyzna jest również poszukiwany listem gończym przez policję w Piasecznie.

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Siedziba Interpolu z przeszkloną fasadą, portret Bogusława Bagsika w okrągłej ramce w prawym górnym rogu.
Bogusław Bagsik poszukiwany czerwoną notą InterpoluStefan Maszewski x InterpolReporter

W skrócie

  • Bogusław Bagsik, współzałożyciel Art-B, jest poszukiwany od 2023 roku listem gończym przez policję oraz czerwoną notą Interpolu.
  • Sprawy przeciwko Bagsikowi dotyczą między innymi oszustw, prania pieniędzy, działania piramidy finansowej oraz nieprawomocnych wyroków więzienia.
  • Bagsik był już wcześniej skazany w związku z aferą Art-B, którą prowadził razem z Andrzejem Gąsiorowskim na początku lat 90.
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Informacja o poszukiwaniu Bogusława Bagsika została zamieszczona na stronie Interpolu. Czerwona nota Interpolu nie jest jednak równoznaczna z międzynarodowym nakazem aresztowania.

Interpol nie posiada własnych służb mogących dokonywać zatrzymań, a decyzje w tej sprawie należą do organów poszczególnych państw i są podejmowane zgodnie z obowiązującym w nich prawem.

Bogusław Bagsik poszukiwany. Wydano czerwoną notę Interpolu

Bagsik już od 2023 roku jest poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję. Postępowania, w związku z którymi jest ścigany, dotyczą m.in. oszustw i prania pieniędzy.

Jedna ze spraw wiąże się z działalnością spółki, z którą Bagsik był związany po opuszczeniu więzienia. Według ustaleń śledczych i sądu przedsięwzięcie działało jak piramida finansowa. Poszkodowanych zostało około 170 inwestorów, a ich straty sięgały milionów złotych.

W listopadzie 2015 roku warszawski sąd skazał byłego szefa Art-B na pięć lat pozbawienia wolności oraz nakazał mu zwrot pieniędzy pokrzywdzonym. Po apelacji orzeczenie zostało jednak uchylone, a sprawa wróciła do pierwszej instancji.

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W kolejnym procesie Bagsik został skazany na sześć lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, ponieważ oskarżony odwołał się od orzeczenia.

TVN24 informował w 2021 roku, że Bagsik nie pojawiał się na rozprawach w dwóch prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach. Jedno z nich dotyczyło zarzutów prania pieniędzy na szkodę szwajcarskiej spółki. W kwietniu 2020 roku sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Afera Art-B i "oscylator". Kim jest Bogusław Bagsik?

Bogusław Bagsik oraz Andrzej Gąsiorowski założyli spółkę Art-B w 1989 roku w Cieszynie. Zaledwie dwa lata później wokół firmy wybuchła jedna z najgłośniejszych afer gospodarczych pierwszych lat polskiej transformacji ustrojowej.

Art-B zasłynęła przede wszystkim z wykorzystywania mechanizmu określanego jako "oscylator ekonomiczny". Polegał on na przenoszeniu pieniędzy pomiędzy bankami i wielokrotnym uzyskiwaniu oprocentowania od tej samej kwoty, zanim poszczególne instytucje zdążyły rozliczyć wcześniejsze operacje.

Według przytaczanych wówczas szacunków straty związane z aferą wyniosły około 3 bilionów starych złotych, czyli po denominacji około 300 mln zł.

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Sprawa miała również polityczne tło. Bagsik i Gąsiorowski wyjechali do Izraela przed planowanym zatrzymaniem. W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że o działaniach organów ścigania miał ich uprzedzić Maciej Zalewski, wówczas urzędnik Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy i polityk Porozumienia Centrum.

Bagsik został wydany Polsce w 1996 roku. Cztery lata później sąd skazał go w związku z aferą Art-B na dziewięć lat więzienia, 5 tys. zł grzywny oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji w spółkach. Zakład karny opuścił przedterminowo w 2004 roku.

Andrzej Gąsiorowski pozostawał natomiast w Izraelu do 2014 roku. Wówczas sprawa dotycząca jego odpowiedzialności uległa przedawnieniu.

Teraz nazwisko Bogusława Bagsika ponownie znalazło się w międzynarodowych bazach osób poszukiwanych. Do obowiązującego od 2023 roku listu gończego dołączyła czerwona nota Interpolu.

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