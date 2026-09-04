W skrócie Bogusław Bagsik, współzałożyciel Art-B, jest poszukiwany od 2023 roku listem gończym przez policję oraz czerwoną notą Interpolu.

Sprawy przeciwko Bagsikowi dotyczą między innymi oszustw, prania pieniędzy, działania piramidy finansowej oraz nieprawomocnych wyroków więzienia.

Bagsik był już wcześniej skazany w związku z aferą Art-B, którą prowadził razem z Andrzejem Gąsiorowskim na początku lat 90.

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Informacja o poszukiwaniu Bogusława Bagsika została zamieszczona na stronie Interpolu. Czerwona nota Interpolu nie jest jednak równoznaczna z międzynarodowym nakazem aresztowania.

Interpol nie posiada własnych służb mogących dokonywać zatrzymań, a decyzje w tej sprawie należą do organów poszczególnych państw i są podejmowane zgodnie z obowiązującym w nich prawem.

Bogusław Bagsik poszukiwany. Wydano czerwoną notę Interpolu

Bagsik już od 2023 roku jest poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję. Postępowania, w związku z którymi jest ścigany, dotyczą m.in. oszustw i prania pieniędzy.

Jedna ze spraw wiąże się z działalnością spółki, z którą Bagsik był związany po opuszczeniu więzienia. Według ustaleń śledczych i sądu przedsięwzięcie działało jak piramida finansowa. Poszkodowanych zostało około 170 inwestorów, a ich straty sięgały milionów złotych.

W listopadzie 2015 roku warszawski sąd skazał byłego szefa Art-B na pięć lat pozbawienia wolności oraz nakazał mu zwrot pieniędzy pokrzywdzonym. Po apelacji orzeczenie zostało jednak uchylone, a sprawa wróciła do pierwszej instancji.

W kolejnym procesie Bagsik został skazany na sześć lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, ponieważ oskarżony odwołał się od orzeczenia.

TVN24 informował w 2021 roku, że Bagsik nie pojawiał się na rozprawach w dwóch prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach. Jedno z nich dotyczyło zarzutów prania pieniędzy na szkodę szwajcarskiej spółki. W kwietniu 2020 roku sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Afera Art-B i "oscylator". Kim jest Bogusław Bagsik?

Bogusław Bagsik oraz Andrzej Gąsiorowski założyli spółkę Art-B w 1989 roku w Cieszynie. Zaledwie dwa lata później wokół firmy wybuchła jedna z najgłośniejszych afer gospodarczych pierwszych lat polskiej transformacji ustrojowej.

Art-B zasłynęła przede wszystkim z wykorzystywania mechanizmu określanego jako "oscylator ekonomiczny". Polegał on na przenoszeniu pieniędzy pomiędzy bankami i wielokrotnym uzyskiwaniu oprocentowania od tej samej kwoty, zanim poszczególne instytucje zdążyły rozliczyć wcześniejsze operacje.

Według przytaczanych wówczas szacunków straty związane z aferą wyniosły około 3 bilionów starych złotych, czyli po denominacji około 300 mln zł.

Sprawa miała również polityczne tło. Bagsik i Gąsiorowski wyjechali do Izraela przed planowanym zatrzymaniem. W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że o działaniach organów ścigania miał ich uprzedzić Maciej Zalewski, wówczas urzędnik Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy i polityk Porozumienia Centrum.

Bagsik został wydany Polsce w 1996 roku. Cztery lata później sąd skazał go w związku z aferą Art-B na dziewięć lat więzienia, 5 tys. zł grzywny oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji w spółkach. Zakład karny opuścił przedterminowo w 2004 roku.

Andrzej Gąsiorowski pozostawał natomiast w Izraelu do 2014 roku. Wówczas sprawa dotycząca jego odpowiedzialności uległa przedawnieniu.

Teraz nazwisko Bogusława Bagsika ponownie znalazło się w międzynarodowych bazach osób poszukiwanych. Do obowiązującego od 2023 roku listu gończego dołączyła czerwona nota Interpolu.



