W skrócie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości opublikowała komunikat pełniącego obowiązki rektora dr. hab. Sławomira Cudaka o zachowaniu ciągłości działania uczelni i zmianach kadrowych oraz o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez odwołanych prorektorów.

Dr hab. Sławomir Cudak został mianowany p.o. rektora AWS po odwołaniu dr. Michała Sopińskiego, jednak napotkał trudności z objęciem funkcji oraz protesty przed siedzibą uczelni.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oczekuje od Senatu AWS harmonogramu wyboru nowego rektora, podczas gdy Kancelaria Prezydenta oraz przedstawiciele PiS krytykują działania ministerstwa, wskazując na próbę bezprawnego wpływu na uczelnię.

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W środę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podtrzymał decyzję o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Obowiązki po nim przejął dr. hab. Sławomir Cudak, którego jednak w piątek nie wpuszczono do siedziby uczelni. Przed wejściem do budynku wybuchła awantura z udziałem m.in. posłów PiS. Doszło do przepychanek.

Wieczorem na stronie AWS pojawił się komunikat Sławomira Cudaka, wskazujący na ostateczne przejęcie kierownictwa nad uczelnią. "Szanowni Państwo, informuję, że od dnia 9 września 2026 r. wykonuję obowiązki Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości" - napisał.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Cudak wydał komunikat

"Zapewniam, że ciągłość funkcjonowania uczelni jest zachowana. Wszystkie zadania organizacyjne, dydaktyczne, naukowe oraz administracyjne są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami funkcjonowania Akademii" - przekazano w komunikacie.

Cudak podkreślił jednocześnie, że "priorytetem pozostaje zapewnienie sprawnego i stabilnego działania uczelni, realizacja jej podstawowych zadań oraz stworzenie warunków do niezakłóconej pracy nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów".

Jak dodał, "ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego działania uczelni" podjął "niezbędne decyzje kadrowe" i odwołał z funkcji prorektorów AWS: dr Iwonę Lewandowską-Pierzynkę i dr. Mariusza Kuryłowicza oraz powołał do pełnienia funkcji prorektora ds. rozwoju dr. Jakuba Czarkowskiego. "Dodatkowo złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dr Lewandowską-Pierzynkę i dr. Kuryłowicza" - poinformował dr hab.

Waldemar Żurek skomentował komunikat na platformie X. "Stało się, dobrego weekendu!" - napisał minister.

Spór o władzę w AWS. Przepychanki przed siedzibą uczelni

Jeszcze w czwartek Cudak relacjonował, że gdy po raz pierwszy udał się do siedziby AWS, by objąć obowiązki rektora, napotkał tam "wybitny obraz obstrukcji ze strony pracowników". Początkowo nie chcieli oni wpuścić go do budynku, a następnie podejmowali działania, które miały uniemożliwić mu dotarcie do gabinetu i sekretariatu. Jak dodawał, próbował wypełniać swoje obowiązki, jednak nie był w stanie tego zrobić z powodu obecności "bardzo nieżyczliwych" mu mediów, które - jak twierdził - również utrudniały mu pracę.

Z kolei Żurek informował w czwartek, że "prorektor (AWS) próbowała 'zwolnić dyscyplinarnie' p.o. Rektora-Komendanta, który funkcję objął z mocy samej ustawy". "Samodzielne przypisanie sobie uprawnień nie stanowi prawa, a podpis na piśmie wystawionym przez osobę całkowicie nieuprawnioną nie wywołuje żadnych skutków" - podkreślał minister.

W piątek Cudak ponownie stawił się w siedzibie uczelni, nie został jednak wpuszczony. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłowie PiS. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to "próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego". Na miejscu obecna była policja.

Wybór nowego rektora AWS. Żurek: Państwo nie ustępuje przed krzykaczami

Żurek, odnosząc się do sytuacji na AWS, oświadczył w piątek, że oczekuje od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora-komendanta do 2028 roku. Dodał, że "państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami".

W uzasadnieniu odwołania dotychczasowego rektora Sopińskiego ministerstwo wyjaśniało, że "sprawa nie dotyczyła odosobnionych błędów, lecz powtarzalnego sposobu działania naruszającego standardy legalności, apolityczności i odpowiedzialności"

Sopiński oświadczał zaś już wcześniej, że szef MS "działa bez podstawy prawnej i poza granicami prawa".

Kancelaria Prezydenta reaguje na zmiany w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Z Sopińskim w piątek spotkał się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Po tym spotkaniu we wpisie na platformie X prezydencki minister ocenił, że "atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji".

"Koalicja 13 grudnia doskonale wiedziała, że nie może odwołać rektora Sopińskiego. Dlatego w 2025 r. procedowała ustawę zmierzającą do likwidacji całej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i tym samym wygaszania kadencje rektora i Senatu uczelni. Jednak prezydent Andrzej Duda zawetował tę szkodliwą ustawę. Mimo tego fiaska rząd premiera Tuska nie odstąpił od próby przejęcia i likwidacji uczelni, podejmując dalsze bezprawne działania" - napisał Bogucki.

Szef prezydenckiej kancelarii przypomniał, że minister sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu rektora pomimo postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego z 27 maja 2026 r. "Pomimo jednoznacznego orzeczenia TK, minister Żurek wydał bezprawną decyzję administracyjną o odwołaniu rektora Sopińskiego. Działał przy tym w takim pośpiechu, że nie zdołał nawet poprawnie doręczyć panu rektorowi własnej bezprawnej decyzji, choć z tą elementarną czynnością codziennie bez trudu radzą sobie tysiące listonoszy w Polsce" - zaznaczył Bogucki.

Głównym celem działalności powołanej w 2018 r. Akademii jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.



