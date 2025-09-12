Zwrot w Sejmie. Prezes PiS ogłosił decyzję: Kandydatura wycofana

W skrócie Jarosław Kaczyński ogłosił w Sejmie wycofanie kandydatury Tadeusza Dziuby na prezesa NIK.

Mariusz Haładyj został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Wybór nowego szefa NIK był konieczny ze względu na zakończenie kadencji Mariana Banasia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek w Sejmie część obrad poświęcono powołaniu nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kiedy na mównicę wyszedł Mariusz Gosek, który przedstawiał kandydaturę Tadeusza Dziuby, na sali plenarnej panował gwar.

Wybory szefa NIK. Prezes PiS wycofał kandydaturę Tadeusza Dziuby

Zebrani w parlamencie posłowie nie zwracali uwagi na przemawiającego Goska, ani go nie słuchali. W tym samym czasie przy prezesie PiS zebrało się kilku polityków z tego ugrupowania.

Po chwili na sejmową mównicę wszedł Jarosław Kaczyński. - Po rozmowie z panem posłem, wieloletnim pracownikiem NIK i zasłużonym działaczem politycznym, panem Tadeuszem Dziubą, zostałem upoważniony do wycofania jego kandydatury - oświadczył.

Niedługo później Paweł Śliz przedstawił kandydaturę Mariusza Haładyja na szefa Naczelnej Izby Kontroli.

Mariusz Haładyj nowym szefem NIK

Mariusz Haładyj, dotychczasowy szef Prokuratorii Generalnej, większością głosów został wybrany na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Za jego kandydaturą głosowało 421 posłów, przeciw było czterech, a sześciu posłów wstrzymało się od głosu.

Wybory nowego prezesa NIK mają związek z zakończeniem sześcioletniej kadencji dotychczasowego szefa NIK Mariana Banasia. Jego kadencja zakończyła się 30 sierpnia tego roku.

Kandydatura Haładyja została wystosowana przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Dopamina na wyciągnięcie ręki. Katarzyna Andrusikiewicz o pułapkach internetu INTERIA.PL