Zwrot w Sądzie Najwyższym. Chodzi o Święczkowskiego i Sochańskiego

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

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Sąd Najwyższy uchylił decyzję o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wcześniej SN unieważnił swoją własną decyzję, w której uznał się za niewłaściwy do rozpoznania tej sprawy. Komunikat organu skomentowała już Anna Korwin-Piotrowska, przekonując, że postanowienie nie wpływa na skuteczność zarządzeń o przerwie.

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Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny. SN zdecydował ws. Święczkowskiego i SochańskiegoAndrzej IwanczukReporter

W skrócie

  • Sąd Najwyższy uchylił swoje wcześniejsze postanowienie i przekazał sprawę Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego do Izby Odpowiedzialności Zawodowej.
  • SN postanowił uchylić zarządzenia z 30 października, które nakładały na Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych.
  • Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają wpływu na skuteczność wydanych przez nią zarządzeń o przerwie w pracy prezesa i wiceprezesa TK.
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Jak przekazano w komunikacie, rozpoznano zażalenie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na piątkowe postanowienie SN, które uznawało Sąd Najwyższy za sąd "niewłaściwy do rozpoznania sprawy" i przekazywało sprawę TK "jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej".

SN postanowił we wtorek uchylić to postanowienie i przekazać sprawę do rozpoznania przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Trybunał Konstytucyjny. SN zdecydował ws. Święczkowskiego i Sochańskiego

Po tej decyzji tego samego dnia rozpoznano wspomniane zażalenie Święczkowskiego i Sochańskiego na zarządzenia z 30 października o natychmiastowej przerwie w czynnościach, w tym w pełnieniu obowiązków prezesa i wiceprezesa TK. SN "postanowił uchylić oba zarządzenia" - podkreślono w komunikacie.

Kilka minut później decyzje SN skomentował na X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. "Czekam, aż pani (kierująca Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN Maria - red.) Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska" - napisał Żurek.

Do sprawy odniosła się także Anna Korwin-Piotrowska. "Informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie" - napisała w komunikacie zamieszczonym na stronie TK.

Sędia podkreśliła, że "jedynym organem uprawnionym do kontroli zarządzeń o przerwie wydanych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Spór wokół TK. Opozycja grzmi o "zamachu stanu"

Przypomnijmy, że 30 października wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - ogłosiła się kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

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Bezpośrednio po wydaniu zarządzenia przed siedzibą sądu nasilił się protest. Pojawił się tam Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a "wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca".

Negatywnie zmiany w Trybunale oceniła zarówno opozycja, jak i środowisko skupione wokół prezydenta Karola Nawrockiego. Część polityków określa je jako "zamach stanu". Krytyczne głosy pojawiają się także w szeregach ugrupowań, które wchodzą w skład koalicji rządzącej.

Donald Tusk ogłasza "nową erę". Uchwała opublikowana

Politycy powiązani z Donaldem Tuskiem z kolei bronią zmian w Trybunale, argumentując, że tylko w ten sposób można przywrócić działanie tego organu.

- Jestem przekonany, na razie pewnie jeszcze nie wszystkie emocje wygasną, ale chyba mogę dzisiaj uroczyście ogłosić początek nowej ery - mówił we wtorek premier, ogłaszając, że tego samego dnia otrzyma z TK do publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwałę zgromadzenia ogólnego sędziów.

Treść uchwały została ostatecznie opublikowana w Monitorze Polskim wieczorem.

Według przyjętej uchwały, celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie funkcjonowania TK. Jest to także, jak czytamy, przywrócenie w działalności TK "fundamentalnej reguły", zgodnie z którą prezes Trybunału "odpowiada wprawdzie za organizację jego pracy, ale realizuje tę funkcję jako 'pierwszy wśród równych sobie sędziów'".

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