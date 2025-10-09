W skrócie Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Sieglinde, co przyniesie intensywne opady deszczu i silny wiatr.

Temperatury w weekend będą wahać się od 5 do 15°C, z silniejszym wiatrem na północnym wschodzie.

Na początku tygodnia utrzyma się deszczowa i chłodna aura, a w górach spodziewany jest śnieg.

Nad Europą Zachodnią tworzy się rozległy wyż Sieglinde, który przez najbliższy tydzień będzie wpływał na pogodę na Starym Kontynencie. Polska znajdzie się na granicy układów.

W piątek czeka nas pochmurny dzień. W całym prawie całym kraju możemy spodziewać się deszczu, bez opadów tylko na południowym zachodzie.

Pochmurnie i deszczowo. Prognoza pogody na weekend

Temperatura minimalna wyniesie od 7 st. C na wschodzie kraju i na obszarach podgórskich, do 10 st. C i 12 st. C na zachodzie.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 12 st. C do 16 st. C, chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat - około 9 st. C. Wiatr w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

W weekend na przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy zachodnich części kraju. W całej Polsce spodziewany jest deszcz.

Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 5 st. C do 15 st. C. Na północnym wschodzie spodziewany jest dodatkowo porywisty wiatr.

Prognoza pogody na następny tydzień. W górach śnieg

Nowy tydzień również zacznie się pod znakiem deszczu i chmur. W poniedziałek nieco się ochłodzi - termometry maksymalnie pokażą 13 st. C. W dalszym ciągu utrzymywał się będzie porywisty wiatr.

We wtorek oprócz chmur i deszczu, spadnie śnieg. Biały puch spodziewany jest w Tatrach. Ochłodzi się w całym kraju - będzie nie więcej niż 12 st. C.

