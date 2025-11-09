Zwrot w pogodzie i to w długi weekend. Niemal cała Polska w alertach IMGW

Dagmara Pakuła

Pogoda dokonała zwrotu o 180 stopni i nowy tydzień powita nas gęstą mgłą, zachmurzeniem i mżawkami. IMGW ostrzega przed mocno ograniczoną widocznością w znacznej części kraju. Turyści, którzy długi weekend spędzają w górach, także muszą być gotowi na trudne warunki - wysoko w Sudetach i w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg.

W pogodzie przeważać będą mgły (zdj. ilustracyjne)
  • Nadchodzący tydzień przyniesie gęste mgły, zachmurzenie i mżawki, zwłaszcza w górach, gdzie spodziewane są także opady śniegu i deszczu ze śniegiem.
  • IMGW wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą w dziewięciu województwach. Ta pogarsza warunki na drogach i ogranicza widoczność do 200 metrów.
  • Temperatury utrzymają się na poziomie 6 - 10 st. C, najcieplej będzie na południowym zachodzie, a nocą miejscami spadki do 1 - 2 st. C w rejonach podgórskich i na Pomorzu.
Jak informuje IMGW,Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Z południa i południowego wschodu napływa coraz wilgotniejsze powietrze polarne morskie.

W niedzielę niebo schowa się za chmurami, przewidywane jest zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia możliwe są gdzieniegdzie na południu.

Miejscami na południu, w centrum i na wschodzie kraju prognozowane są także słabe opady deszczu i mżawki. Wysoko w Sudetach oraz w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. 

Pogoda. Gęsta mgła. IMGW wydał ostrzeżenia

W niedzielę warunki na drogach będą utrudnione, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. O poranku nadal utrzymają się wydane przez IMGW ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą w dziewięciu województwach. Na ich obszarze widzialność będzie wynosiła poniżej 200 m.

Alerty dotyczą zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, północy lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, południowej części świętokrzyskiego i wschodniej części śląskiego oraz województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego oraz małopolskiego. Na północy kraju mgły mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia.

Według najnowszej prognozy pogody Maksymalnie termometry pokażą w niedzielę od 7 do 10 st. C. Cieplej może być miejscami na południowym zachodzie (do około 11 st. C). Wiatr bęzie słaby z przewagą kierunków południowych.

Taki sam stan zachmurzenia, jak w ciągu dnia, będzie utrzymywać się także nocą. Miejscami przewidywane są słabe opady deszczu i mżawki, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Gdzieniegdzie ponownie utworzą się mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Nocą zrobi się chłodniej - od 3 do 7 st. C, na Pomorzu i w rejonach podgórskich około 1 - 2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy i południowo-zachodni.

Pogoda na długi weekend. Jak będzie w poniedziałek?

W nowy tydzień wejdziemy bez słonecznej aury, która ustąpi miejsca dużemu, a nawet całkowitemu zachmurzeniu, okresowe przejaśnienia możliwe na południu kraju.

W poniedziałek szykuje się prawdziwie jesienna pogoda - słabe opady deszczu lub mżawki, a w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. W Sudetach i w Tatrach prognozowane są słabe opady śniegu. Rano kierowcy muszą być gotowi na powrót mgły, która ograniczy widzialność do 300-400 m.

    Temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 10 st. C. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich - około 5 st. C. Wiatr przewidywany jest jako słaby, południowo-zachodni i południowy.

    Pogoda. Warszawa: Będzie pochmurnie i deszczowo

    W niedzielę Warszawy nie ominie zachmurzenie, okresami możliwe też opady deszczu. Rano silne zamglenie z widocznością poniżej 400 m. Termometry w stolicy pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa, później będzie spadać.

    W nocy mgła przybierze na sile, przejściowo ograniczając widoczność do około 200 m. Przejściowo pojawi się także deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

    Według najnowszej prognozy pogody w poniedziałek w stolicy nie można liczyć na przejrzyste niebo, za to wiatr będzie słaby. Rano mogą utrzymywać się mgły, którym wtórować będą opady deszczu. Słupki rtęci nie przekroczą 9 st. C.

