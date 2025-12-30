Zwrot w konflikcie Tuska z Nawrockim. "Pilne spotkanie z prezydentem"
- Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem - poinformował Donald Tusk przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu. Premier wskazał też, że zwrócił się do Tomasza Siemoniaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza, by również i oni przeprowadzili rozmowę z Karolem Nawrockim na temat zakończenia sporu dotyczącego nominacji oficerskich.
W skrócie
- Donald Tusk dąży do pilnego spotkania z prezydentem Nawrockim. Zapewnia też, że chce zakończyć konflikt dotyczący nominacji oficerskich.
- Spór pomiędzy rządem a prezydentem eskaluje, a Marcin Przydacz zarzuca rządowi brak profesjonalizmu.
- Prezydent Nawrocki uzależnia decyzje o awansach oficerskich od możliwości spotkania z szefami służb.
Przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu Donald Tusk wygłosił przemowę, podczas której stwierdził, że za sprawą podjętych na tle międzynarodowym wysiłków pokój w Ukrainie "jest na horyzoncie".
Premier wskazał, że otrzymał od Karola Nawrockiego informację na temat jego udziału w rozmowie z Donaldem Trumpem, Wołodymyrem Zełenskim i liderami europejskimi, która miała miejsce w czasie niedzielnej wizyty ukraińskiego przywódcy w posiadłości Mar-a-Lago w Palm Beach.
Donald Tusk: Będę liczył na pilne spotkanie z prezydentem
- Tak się złożyło - wszyscy wiecie dlaczego - że administracja prezydenta Trumpa preferuje kontakty z prezydentem (Nawrockim). W Europie (polski) rząd jest oczywiście uznawany za głównego partnera. Wyciągnijmy z tego wnioski i musimy bardzo precyzyjnie koordynować nasze działania - powiedział Donald Tusk.
- Nie ma tutaj miejsca na żadne pretensje, to jest kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa Polski - dodał. Premier poinformował, że będzie chciał pilnie spotkać się z Karolem Nawrockim.
Wskazał też, że polecił ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz ministrowi koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, by porozmawiali z Nawrockim celem zakończenia konfliktu dotyczącego awansu na stopnie oficerskie, który nazwał "zupełnie niepotrzebnym".
- W interesie Polski jest żeby w kwestiach bezpieczeństwa, przy wszystkich różnicach poglądów - wiadomo, co nas dzieli - ale żeby jednak nie być mądrymi po szkodzie. I dlatego będę działał w taki sposób, aby nikt nie mógł, włącznie z panem prezydentem, ani blokować, ani czuć się odsuniętym, w ogóle mało to już by mnie to interesowało - wskazał szef rządu.
- Najważniejsze jest żebyśmy skutecznie koordynowali wszystkie działania w wymiarze międzynarodowym - stwierdził.
Premier dodał, że najprawdopodobniej już w styczniu podejmowane będą kluczowe działania dotyczące przyszłości Ukrainy i Europy. - Dlatego jestem tutaj absolutnie otwarty i gotowy do pełnej współpracy - zapewnił.
Spór prezydent-rząd. Przydacz o "małostkowości" po stronie rządu
Głos w sprawie nieporozumień na linii prezydent-rząd zabrał także doradca prezydenta Marcin Przydacz.
"Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie. Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak. Profesjonalizm i gotowość do współdziałania po stronie Kancelarii Prezydenta jak zwykle spotyka się z małostkowością po stronie Rządu" - napisał na platformie X.
Konflikt w sprawie nominacji oficerskich. Prezydent odmówił podpisania awansów
O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. - Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział Nawrocki.
Pod koniec listopada rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb.
Jak poinformował we wtorek na antenie WPolsce24 szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker, do spotkania takiego dojść ma w styczniu. Wezmą w nim udział również Kosiniak-Kamysz i Siemoniak.
- Konsekwencja prezydenta doprowadziła do tego, że dojdzie do tego spotkania. Po dwóch miesiącach ministrowie zwracają się z prośbą do pana prezydenta o takie spotkanie - powiedział prezydencki minister.