Zwrot w konflikcie Tuska z Nawrockim. "Pilne spotkanie z prezydentem"

- Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem - poinformował Donald Tusk przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu. Premier wskazał też, że zwrócił się do Tomasza Siemoniaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza, by również i oni przeprowadzili rozmowę z Karolem Nawrockim na temat zakończenia sporu dotyczącego nominacji oficerskich.

Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden patrzy w lewo z poważnym wyrazem twarzy, drugi spogląda wprost na widza, uśmiechając się subtelnie; w tle rozmyte ciemne kolory.
Tusk chce pilnego spotkania z NawrockimInts Kalnins / Reuters / Klaudia RadeckaAgencja FORUM

Przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu Donald Tusk wygłosił przemowę, podczas której stwierdził, że za sprawą podjętych na tle międzynarodowym wysiłków pokój w Ukrainie "jest na horyzoncie".

Premier wskazał, że otrzymał od Karola Nawrockiego informację na temat jego udziału w rozmowie z Donaldem Trumpem, Wołodymyrem Zełenskim i liderami europejskimi, która miała miejsce w czasie niedzielnej wizyty ukraińskiego przywódcy w posiadłości Mar-a-Lago w Palm Beach.

Donald Tusk: Będę liczył na pilne spotkanie z prezydentem

- Tak się złożyło - wszyscy wiecie dlaczego - że administracja prezydenta Trumpa preferuje kontakty z prezydentem (Nawrockim). W Europie (polski) rząd jest oczywiście uznawany za głównego partnera. Wyciągnijmy z tego wnioski i musimy bardzo precyzyjnie koordynować nasze działania - powiedział Donald Tusk.

- Nie ma tutaj miejsca na żadne pretensje, to jest kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa Polski - dodał. Premier poinformował, że będzie chciał pilnie spotkać się z Karolem Nawrockim.

Wskazał też, że polecił ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz ministrowi koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, by porozmawiali z Nawrockim celem zakończenia konfliktu dotyczącego awansu na stopnie oficerskie, który nazwał "zupełnie niepotrzebnym".

    - W interesie Polski jest żeby w kwestiach bezpieczeństwa, przy wszystkich różnicach poglądów - wiadomo, co nas dzieli - ale żeby jednak nie być mądrymi po szkodzie. I dlatego będę działał w taki sposób, aby nikt nie mógł, włącznie z panem prezydentem, ani blokować, ani czuć się odsuniętym, w ogóle mało to już by mnie to interesowało - wskazał szef rządu.

    - Najważniejsze jest żebyśmy skutecznie koordynowali wszystkie działania w wymiarze międzynarodowym - stwierdził.

    Premier dodał, że najprawdopodobniej już w styczniu podejmowane będą kluczowe działania dotyczące przyszłości Ukrainy i Europy. - Dlatego jestem tutaj absolutnie otwarty i gotowy do pełnej współpracy - zapewnił.

    Spór prezydent-rząd. Przydacz o "małostkowości" po stronie rządu

    Głos w sprawie nieporozumień na linii prezydent-rząd zabrał także doradca prezydenta Marcin Przydacz.

      "Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie. Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak. Profesjonalizm i gotowość do współdziałania po stronie Kancelarii Prezydenta jak zwykle spotyka się z małostkowością po stronie Rządu" - napisał na platformie X.

      Konflikt w sprawie nominacji oficerskich. Prezydent odmówił podpisania awansów

      O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

      W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. - Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział Nawrocki.

      Pod koniec listopada rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb.

      Jak poinformował we wtorek na antenie WPolsce24 szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker, do spotkania takiego dojść ma w styczniu. Wezmą w nim udział również Kosiniak-Kamysz i Siemoniak.

      - Konsekwencja prezydenta doprowadziła do tego, że dojdzie do tego spotkania. Po dwóch miesiącach ministrowie zwracają się z prośbą do pana prezydenta o takie spotkanie - powiedział prezydencki minister.

