Zwrot podatku PIT 2024 nie dla każdego. Te osoby mogą się mocno rozczarować

Kto nie dostanie zwrotu podatku w 2024 roku?

Podstawą do uzyskania zwrotu jest nadpłata podatku dochodowego. Oznacza to, że konieczne jest wpłacenie przez podatnika większej kwoty, niż wynika to z jego rzeczywistego obowiązku podatkowego. W przypadku osób zarabiających pensję minimalną często nie dochodzi do nadpłaty, ponieważ ich zobowiązania podatkowe są albo bardzo niskie, albo w ogóle nie występują. Tym samym, brak nadpłaty eliminuje możliwość otrzymania zwrotu podatku, co w praktyce oznacza, że najniżej zarabiający mogą nie otrzymać w tym roku pieniędzy od fiskusa.