Zwrot podatku nie pojawia się na koncie? W niektórych sytuacjach przysługują odsetki
Roczne rozliczenie PIT pozwala uregulować należny podatek dochodowy lub odebrać zwrot spowodowany jego nadpłatą. Na przelew od urzędu skarbowego czeka także wiele rodzin, którym należy się ulga na dziecko. Istnieje kilka sposobów na odbiór należnych pieniędzy. Co jednak zrobić, gdy są z tym problemy?
Spis treści:
- Jak odebrać zwrot podatku?
- Co zrobić, gdy nie przyjdzie zwrot podatku?
- Jak sprawdzić status zwrotu podatku w e-Urzędzie Skarbowym?
Jak odebrać zwrot podatku?
W sytuacji, kiedy podatnik w zeznaniu rocznym PIT wykaże nadpłatę podatku dochodowego, należy mu się zwrot. Ten można odebrać na trzy sposoby:
- na rachunku bankowym wskazanym w rozliczeniu,
- na poczcie,
- w okienku urzędu skarbowego.
Najczęstszą metodą jest zwrot na konto bankowe, dzięki czemu należne pieniądze można otrzymać w najkrótszym terminie. Osobom, które nie podadzą konta bankowego do zwrotu podatku lub popełnią błąd w numerze konta, pieniądze zostaną wysłane przekazem pocztowym. Na zwrot będzie trzeba jednak poczekać nieco dłużej.
Możliwe jest także odebranie zwrotu podatku w okienku urzędu skarbowego. Należy jednak taką chęć zgłosić wcześniej do urzędników. Ze względów bezpieczeństwa w ten sposób można odebrać tylko niewielkie sumy.
Co zrobić, gdy nie przyjdzie zwrot podatku?
Urząd skarbowy wysyła zwrot podatku w ciągu:
- 3 miesięcy dla PIT-ów wysłanych pocztą,
- 45 dni, jeśli zeznanie zostało wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub e-Deklaracje.
Co jednak zrobić, gdy zwrot nie przyszedł, a minął już termin oczekiwania? Warto pamiętać, że zwrot podatku w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony na zapłatę zobowiązań podatnika np. zaległych mandatów. Nadpłatę podatku dochodowego może przejąć także komornik.
Jeśli jednak podatnik nie ma zobowiązań, a jest pewien, że zwrot podatku mu się należy, warto tę sytuację zgłosić do urzędu. Opóźnienie wypłaty może wynikać z błędów w deklaracji rocznej lub z konieczności złożenia korekty. Jeśli jednak wina leży po stronie urzędu skarbowego, podatnikowi należą się odsetki za zwłokę.
Przed skontaktowaniem się z urzędem, warto sprawdzić status swojego zwrotu. Jeśli widnieje on w panelu, a nadal jest rozpatrywany, należy skontaktować się z urzędem za pomocą maila, telefonicznie, pocztą lub osobiście udać się do odpowiedniej jednostki terenowej.
Jak sprawdzić status zwrotu podatku w e-Urzędzie Skarbowym?
Obecnie Urząd Skarbowy udostępnia opcję sprawdzenia statusu zwrotu podatku. Wystarczy zalogować się na swoje konto w e-Urzędzie Skarbowym. Następnie należy wybrać opcję "Zwroty podatku".
W wyświetlonym panelu pojawią się przyjęte zeznania podatkowe, naliczona kwota zwrotu i status "W trakcie realizacji" lub "Zrealizowano" wraz z datą przelewu. Jeśli w panelu nie wyświetlają się żadne dane, możliwe, że urząd wciąż analizuje zeznanie podatkowe.
Warto jednak upewnić się, że zostało ono wysłane poprzez sprawdzenie UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód złożenia deklaracji.