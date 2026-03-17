Zwrot podatku nie pojawia się na koncie? W niektórych sytuacjach przysługują odsetki

Spis treści: Jak odebrać zwrot podatku? Co zrobić, gdy nie przyjdzie zwrot podatku? Jak sprawdzić status zwrotu podatku w e-Urzędzie Skarbowym?

Jak odebrać zwrot podatku?

W sytuacji, kiedy podatnik w zeznaniu rocznym PIT wykaże nadpłatę podatku dochodowego, należy mu się zwrot. Ten można odebrać na trzy sposoby:

na rachunku bankowym wskazanym w rozliczeniu,

na poczcie,

w okienku urzędu skarbowego.

Najczęstszą metodą jest zwrot na konto bankowe, dzięki czemu należne pieniądze można otrzymać w najkrótszym terminie. Osobom, które nie podadzą konta bankowego do zwrotu podatku lub popełnią błąd w numerze konta, pieniądze zostaną wysłane przekazem pocztowym. Na zwrot będzie trzeba jednak poczekać nieco dłużej.

Możliwe jest także odebranie zwrotu podatku w okienku urzędu skarbowego. Należy jednak taką chęć zgłosić wcześniej do urzędników. Ze względów bezpieczeństwa w ten sposób można odebrać tylko niewielkie sumy.

Co zrobić, gdy nie przyjdzie zwrot podatku?

Urząd skarbowy wysyła zwrot podatku w ciągu:

3 miesięcy dla PIT-ów wysłanych pocztą,

45 dni, jeśli zeznanie zostało wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub e-Deklaracje

Co jednak zrobić, gdy zwrot nie przyszedł, a minął już termin oczekiwania? Warto pamiętać, że zwrot podatku w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony na zapłatę zobowiązań podatnika np. zaległych mandatów. Nadpłatę podatku dochodowego może przejąć także komornik.

Jeśli jednak podatnik nie ma zobowiązań, a jest pewien, że zwrot podatku mu się należy, warto tę sytuację zgłosić do urzędu. Opóźnienie wypłaty może wynikać z błędów w deklaracji rocznej lub z konieczności złożenia korekty. Jeśli jednak wina leży po stronie urzędu skarbowego, podatnikowi należą się odsetki za zwłokę.

Przed skontaktowaniem się z urzędem, warto sprawdzić status swojego zwrotu. Jeśli widnieje on w panelu, a nadal jest rozpatrywany, należy skontaktować się z urzędem za pomocą maila, telefonicznie, pocztą lub osobiście udać się do odpowiedniej jednostki terenowej.

Jak sprawdzić status zwrotu podatku w e-Urzędzie Skarbowym?

Obecnie Urząd Skarbowy udostępnia opcję sprawdzenia statusu zwrotu podatku. Wystarczy zalogować się na swoje konto w e-Urzędzie Skarbowym. Następnie należy wybrać opcję "Zwroty podatku".

W wyświetlonym panelu pojawią się przyjęte zeznania podatkowe, naliczona kwota zwrotu i status "W trakcie realizacji" lub "Zrealizowano" wraz z datą przelewu. Jeśli w panelu nie wyświetlają się żadne dane, możliwe, że urząd wciąż analizuje zeznanie podatkowe.

Warto jednak upewnić się, że zostało ono wysłane poprzez sprawdzenie UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód złożenia deklaracji.

