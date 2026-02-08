Zwrot podatku nawet w 3 tygodnie. Oto terminarz rozliczeń PIT za 2025 rok

Spis treści: Kiedy można złożyć deklarację PIT? Do kiedy należy złożyć deklarację PIT? Co grozi za nierozliczenie PIT-u? Kiedy zwroty nadpłat podatku? Ile czasu na zapłacenie niedopłaty PIT?

Ministerstwo Finansów, jak co roku, udostępni wstępne zeznanie podatkowe w usłudze Twój e‑PIT do 15 lutego. System automatycznie zaakceptuje zeznania osób pracujących na umowie o pracę etatu, jeśli nie zrobią tego samodzielnie do 30 kwietnia.

Kiedy można złożyć deklarację PIT?

Podatnicy mogą złoży deklarację podatkową za 2025 rok praktycznie od razu po zakończeniu roku podatkowego, o ile posiadają komplet dokumentów rozliczeniowych.

Dotyczy to przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających najem prywatny, uzyskujących dochody z zagranicy lub innych źródeł, które nie muszą czekać na PIT‑11 od pracodawcy.

W ich przypadku komplet dokumentów to m.in. księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe, zestawienia kosztów, potwierdzenia składek ZUS czy dokumenty ulg. Jeśli te dane są gotowe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się już w styczniu - system e‑Deklaracje przyjmuje formularze od pierwszych dni roku.

W przypadku pracowników etatowych sytuacja wygląda inaczej, ponieważ to pracodawca dostarcza podstawowy dokument rozliczeniowy, czyli PIT‑11. Dopóki podatnik go nie otrzyma, nie ma pełnych danych o przychodach, kosztach, zaliczkach i składkach, więc nie może złożyć poprawnego zeznania.

Dlatego większość osób zatrudnionych na umowie o pracę faktycznie zaczyna rozliczenia dopiero w lutym, gdy PIT‑11 trafia do systemów księgowych i do rąk podatników. W 2026 r. termin ten przesuwa się na 2 marca, ponieważ ustawowy termin wyznaczony na koniec lutego wypada w weekend, zatem obowiązek przechodzi na pierwszy dzień roboczy po tej dacie.

Ministerstwo Finansów udostępnia wstępnie przygotowane deklaracje w usłudze Twój e‑PIT od 15 lutego. Wówczas podatnik może zaakceptować deklarację, uzupełnić ją o przysługujące mu ulgi lub poprawić ewentualne błędy.

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT?

PIT za 2025 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2026 roku. W tym czasie podatnicy pracujący na umowie o pracę powinni przesłać formularze PIT‑37, a przedsiębiorcy PIT‑36L i PIT‑28.

W ostatnich latach administracja skarbowa konsekwentnie rozwija cyfrowe narzędzia, które mają odciążyć podatników i ograniczyć ryzyko błędów. Usługa Twój e‑PIT udostępnia gotowe zeznania od 15 lutego do 30 kwietnia.

Po upływie terminu system automatycznie akceptuje deklaracje osób rozliczających się na formularzu PIT‑37, choć specjaliści od podatków podkreślają, że warto przejrzeć dokument przed deadlinem - szczególnie jeśli korzysta się z ulg lub rozlicza kilka źródeł dochodu.

Termin 30 kwietnia dotyczy również korekt zeznań. Jeśli podatnik składa ją przed upływem tego dnia, traktowana jest jak zwykłe zeznanie i nie rodzi żadnych konsekwencji.

Co grozi za nierozliczenie PIT-u?

Niezłożenie PIT‑u w terminie urząd skarbowy traktuje jako uchylanie od opodatkowania, co według przepisów Kodeksu karnego skarbowego kwalifikuje się jako wykroczenie lub - przy większych zaległościach - przestępstwo skarbowe.

Sankcje obejmują grzywnę, a w skrajnych przypadkach surowsze środki, choć w praktyce administracja skarbowa koncentruje się na szybkim uregulowaniu zaległości, a nie na karaniu podatników, którzy po prostu przegapili termin.

W przypadku osób rozliczających wyłącznie dochody z etatu, emerytury lub renty system Twój e‑PIT automatycznie zatwierdza przygotowane zeznanie 30 kwietnia, więc jeśli podatnik nie wyśle deklaracji ręcznie, nie poniesie żadnych konsekwencji.

Inaczej wygląda sytuacja osób prowadzących działalność gospodarczą, pracujących na umowach cywilnoprawnych lub samodzielnie wypełniających formularze. Wówczas najważniejsze jest szybkie działanie: złożenie zaległego zeznania oraz uregulowanie podatku wraz z odsetkami, które nalicza się od dnia następującego po terminie płatności.

Warto dołączyć czynny żal - pisemne oświadczenie wyjaśniające powód opóźnienia, i złożyć je przez e‑Urząd Skarbowy lub listownie. Ten instrument, opisany w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, pozwala uniknąć grzywny, o ile podatnik samodzielnie zgłosi uchybienie i ureguluje zaległość. Administracja skarbowa traktuje takie zgłoszenia jako dowód dobrej woli.

Kiedy zwroty nadpłat podatku?

Podatnicy, którzy przesłali deklarację podatkową elektronicznie, otrzymają zwrot podatku najpóźniej 45 dni od daty złożenia PIT-u. Jednak wiele przelewów pojawia się znacznie szybciej - często już po trzech, czterech tygodniach.

Jeśli podatnik zaakceptuje przygotowane w usłudze Twój e‑PIT zeznanie w połowie lutego, pieniądze mogą trafić na jego konto jeszcze przed końcem marca. W przypadku deklaracji papierowych termin wydłuża się do trzech miesięcy, ponieważ urząd musi ręcznie wprowadzić dane do systemu i zweryfikować je z informacjami od płatników.

Cyfrowa ścieżka rozliczeń ma jeszcze jedną zaletę: podatnik może na bieżąco monitorować status zwrotu. Po akceptacji PIT‑37, PIT‑38 lub innego formularza dostępnego w usłudze Twój e‑PIT, w e‑Urzędzie Skarbowym pojawia się informacja o przyjęciu zeznania, a następnie o rozpoczęciu procedury zwrotu. System aktualizuje dane w czasie rzeczywistym, zatem podatnik może śledzić, czy urząd zakończył weryfikację, czy nadpłata została skierowana do wypłaty.

Warto pamiętać, że zwrot trafia na numer rachunku zgłoszony w CEIDG, ZUS lub w poprzednich rozliczeniach. Przed złożeniem PiT-u warto więc upewnić się, czy dane bankowe są aktualne.

Ile czasu na zapłacenie niedopłaty PIT?

Obowiązek uregulowania niedopłaty podatku podlega tym samym ramom czasowym, które dotyczą składania zeznań rocznych - ostatecznym terminem jest więc 30 kwietnia 2026. Podatnik może wysłać deklarację wcześniej, lecz moment zapłaty zawsze przypada na koniec kwietnia, ponieważ to właśnie ta data decyduje o powstaniu ewentualnych odsetek.

Wpłaty dokonuje się na indywidualny mikrorachunek podatkowy, wprowadzony w 2020 r. jako stały numer przypisany każdej osobie fizycznej i przedsiębiorcy. System generuje go na podstawie numeru PESEL lub NIP, a oficjalny generator znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

Proces jest wyjątkowo prosty dla osób korzystających z usługi Twój e‑PIT, ponieważ numer mikrorachunku pojawia się automatycznie w przygotowanym zeznaniu, co eliminuje ryzyko pomyłki i przyspiesza całą procedurę. Po zalogowaniu do e‑Urzędu Skarbowego lub bankowości internetowej wystarczy wykonać przelew na wskazaną kwotę, pamiętając, że liczy się data obciążenia rachunku.

Zwłoka skutkuje naliczeniem odsetek, które rosną z każdym dniem opóźnienia, a ich wysokość ustalana jest według stawki ogłaszanej przez Ministerstwo Finansów.

