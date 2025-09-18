Zwrot po aferze i odwołaniu. Nowy komunikat Instytutu Pileckiego

W skrócie Hanna Radziejowska i Mateusz Fałkowski zostali przywróceni do pracy w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego po wcześniejszym odwołaniu.

Radziejowska obejmie nowe stanowisko Pełnomocnika ds. dialogu polsko-niemieckiego, a Fałkowski zostanie zastępcą kierownika.

Instytut zapowiedział konkurs na stanowisko kierownika Oddziału w Berlinie, a tymczasowym p.o. pozostaje Joanna Kiliszek.

Instytut Pileckiego przekazał w komunikacie, że Hanna Radziejowska obejmie stanowisko Pełnomocnika dyrektora ds. dialogu polsko - niemieckiego. Mateusz Fałkowski będzie natomiast zastępcą kierownika.

"Karol Madaj, p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego, z uznaniem odniósł się do osiągnięć, profesjonalizmu i nadzwyczajnego zaangażowania przywróconych do pracy osób oraz zarządzanego przez nich zespołu w Oddziale Instytutu w Berlinie" - poinformowano.

Instytut Pileckiego. Zwrot po aferze i zwolnieniu. "Kontynuacja misji w pełni uzasadniona"

"Podpisując porozumienie, dyrektor Madaj podkreślił, że kontynuacja ich misji - w przypadku Pani Radziejowskiej w nieco zmienionej roli - jest w pełni uzasadniona. Wyraził też przekonanie, że wypracowane rozwiązanie pozwoli na skuteczną realizację celów statutowych oraz przyczyni się do zakończenia niepotrzebnych sporów wokół Instytutu" - dodano.

W komunikacie poinformowano również, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Do momentu wyłonienia nowego kierownika na stanowisku pozostanie p.o. kierownika Oddziału w Berlinie Joanna Kiliszek.

Instytut Pileckiego. Hanna Radziejowska odwołana

Hanna Radziejowska została14 sierpnia odwołana ze stanowiska kierowniczki oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie.

Podstawą dymisji - jak przekazał prof. Krzysztof Ruchniewicz (ówczesny szef Instytutu, odwołany dwa tygodnie później - red.) - były między innymi jej publiczne wypowiedzi oraz ujawnienie wewnętrznej korespondencji bez wcześniejszego omówienia ich wewnątrz Instytutu.

Instytut Pileckiego stanowczo zaprzeczył, jakoby prowadził działania zmierzające do zwrotu polskich dóbr kultury innym krajom, a sama placówka w Berlinie ma kontynuować swoją działalność badawczą i edukacyjną.

Instytut Pileckiego. Doniesienia o seminariach ws. zwrotu dóbr kultury

Na początku sierpnia "Rzeczpospolita" napisała, że Ruchniewicz chciał zorganizować seminarium badawcze poświęcone zwrotom dóbr kultury przez Polskę na rzecz m.in. Niemiec.

Według "Rz" pod koniec lipca Radziejowska wysłała pismo do nowej szefowej resortu kultury Marty Cienkowskiej oraz do wiadomości chargé d'affaires ambasady w Berlinie Jana Tombińskiego, w którym wskazała, że dyrektor Instytutu Pileckiego Krzysztof Ruchniewicz "oczekiwał przygotowania cyklu seminariów i zaproponował m.in. organizację seminarium poświęconego zwrotom dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz mienia prywatnego należącego do osób pochodzenia żydowskiego".

Resort kultury podkreślił wówczas, że Instytut Pileckiego "nie prowadzi oraz nigdy nie prowadził rozmów w zakresie restytucji dóbr kultury - nie jest to w kompetencjach jednostki".

