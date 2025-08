Szef Instytutu Pileckiego planował cykl rządowych seminariów o zwrotach dóbr kultury przez Polskę m.in. na rzecz Niemiec, co wzbudziło sprzeciw kierowniczki berlińskiego oddziału i obawy o konsekwencje polityczne.

Jak przekazała "Rzeczpospolita", pod koniec lipca kierowniczka oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie Hanna Radziejowska skierowała pismo do nowej minister kultury Marty Cienkowskiej i chargé d'affaires ambasady w Berlinie Jana Tombińskiego.

Radziejowska zawiadomiła w nim, że Krzysztof Ruchniewicz ma w planie zorganizowanie cyklu seminariów dotyczących zwrotów dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Litwy "oraz mienia prywatnego należącego do osób pochodzenia żydowskiego".

Radziejowska wskazała w piśmie, że ze względu na organizację w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydarzenie miałoby charakter rządowy, co w jej ocenie jest "sprzeczne z polityką państwa polskiego i budzi poważne obawy co do negatywnych konsekwencji zarówno dla MKiDN, jak i Instytutu Pileckiego".