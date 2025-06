Apel do Jarosława Kaczyńskiego. Członkowie PiS chcą, by dalej był prezesem partii

"Zjazd Okręgowy nr 41 zwraca się do Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego z serdeczną prośbą o dalsze przewodzenie naszej partii w tym kluczowym okresie dla Polski i polskiej prawicy " - napisano.

Nowy prezes PiS? Kaczyński postulował, by uczynić nim Błaszczaka

W związku z sukcesem odniesionym przez partię w wyborach prezydenckich, nie należy spodziewać się, by zgromadzenie członków PiS zdecydowało się na postawienie na kogoś innego niż dotychczasowy prezes.

W tej samej rozmowie zasugerował również, że "cieszyłby się", gdyby prezesem partii został Mariusz Błaszczak. - To nie jest jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę. Uważam, że byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu - mówił.