W skrócie Komisja Europejska poparła polski wniosek o roczne zwolnienie z mechanizmu solidarnościowego w pakcie migracyjno-azylowym.

Ostateczna decyzja w sprawie zwolnienia należy do Rady UE i zostanie podjęta większością kwalifikowaną.

Negocjacje dotyczące mechanizmu solidarnościowego i przepisów migracyjnych wciąż trwają wśród państw członkowskich UE.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

KE uznała na początku listopada, że sześć państw - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia i Polska - zmaga się z poważną sytuacją migracyjną i będzie mogło wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z tzw. puli solidarnościowej, w tym z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego. Polski rząd wystąpił o pełne zwolnienie.

Pakt azylowo-migracyjny przewiduje wybór jednej z trzech możliwości wyrażenia solidarności z krajami zmagającymi się z presją migracyjną w UE. Są to: przyjęcie migrantów, wniesienie wkładu finansowego lub wsparcie operacyjne.

O zatwierdzeniu polskiego wniosku jako pierwsze poinformowało w czwartek Radio RMF FM.

Ostateczną decyzję dotyczącą wyłączenia części państw z mechanizmu solidarnościowego podejmie Rada UE w głosowaniu większością kwalifikowaną. Wyłączenie będzie obowiązywać przez rok.

Pakt migracyjny. Negocjacje w UE trwają

W poniedziałek kwestia mechanizmu solidarnościowego trafi także pod obrady ministrów spraw wewnętrznych UE w Brukseli. Będą oni starali się osiągnąć porozumienie w sprawie tzw. rocznej puli solidarnościowej, czyli mechanizmu, który ma zapewnić sprawiedliwy podział odpowiedzialności w kwestii azylu. Duńska prezydencja w Radzie UE planuje też uzyskać poparcie ministrów dla rozporządzenia regulującego procedury powrotu oraz dla rozporządzeń o bezpiecznym kraju trzecim i bezpiecznym kraju pochodzenia.

Według źródeł UE wśród państw członkowskich panuje obecnie zgoda co do poparcia dla dwóch ostatnich rozporządzeń, ale wciąż trwają negocjacje dotyczące poparcia dla przepisów o powrotach i porozumienia w sprawie mechanizmu solidarnościowego. Jak mówią unijni dyplomaci, jest to bardzo delikatny politycznie temat, zwłaszcza że solidarność jest różnie postrzegana w poszczególnych państwach członkowskich. Spodziewają się jednak, że prace uda się zamknąć w tym roku.

Mechanizm solidarnościowy, będący częścią paktu o migracji i azylu, zacznie działać 12 czerwca 2026 r.

Ograniczenie darmowych leków dla seniorów. Minister zdrowia w ''Graffiti'': Chcemy zapanować nad marnotrawstwem Polsat News Polsat News