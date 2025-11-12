Zwolnienie Polski z Paktu Migracyjnego. Złożono wniosek

W skrócie Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarności w ramach Paktu Migracyjnego.

Bruksela uznała Polskę za jeden z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem migracyjnym.

MSWiA podkreśliło, że dotychczasowe wysiłki Polski w ochronie granic i przyjmowaniu uchodźców nie były uwzględnione w Pakcie.

W środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło do Komisji Europejskiej wniosek o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarności w ramach Paktu Migracyjnego - przekazała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i mogą wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego.

MSWiA: Pakt Migracyjny nie uwzględniał wysiłku Polski

"Pakt Migracyjny w kształcie wynegocjowanym przez poprzednią władzę zawiera mechanizm solidarności. Zakłada on wsparcie państw bezpośrednio dotkniętych kryzysem migracyjnym przez pozostałych członków UE. Państwa członkowskie mają mieć wybór między przyjęciem relokowanych migrantów, wsparciem finansowym bądź pomocą w zabezpieczeniu granic wspieranych krajów. Pakt nie uwzględniał jednak wysiłku Polski, która strzeże bezpieczeństwa granicy UE z Białorusią i Rosją, a jednocześnie przyjęła licznych uchodźców wojennych z Ukrainy" - czytamy w komunikacie MSWiA.

Resort zaznaczył, że w grudniu Unia Europejska zdecyduje o ostatecznym kształcie Paktu, zaś Polska, mimo zwolnienia z mechanizmu, "pozostaje krytyczna wobec tego rozwiązania".

"Negocjowanie tzw. wkładów solidarnościowych (relokacji migrantów, nakładów finansowych i wsparcia operacyjnego) spowoduje kolejne podziały we wspólnocie, których w dzisiejszych, niebezpiecznych czasach musimy unikać za wszelką cenę. Polska od dawna wspiera najbardziej dotknięte kryzysem migracyjnym kraje UE, bez dodatkowych, obowiązkowych mechanizmów" - dodano.

Zwolnienia z Paktu Migracyjnego będą dotyczyć jedynie nadchodzącego roku. Decyzje w tej sprawie Rada UE będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną.

Pakt Migracyjny. Polska złożyła wniosek

- Przede wszystkim, jeśli chodzi o Polskę, trzeba to jasno powiedzieć: solidarność jest elastyczna. Państwa członkowskie mogą również wybrać alternatywne środki wobec relokacji. Oznacza to, że relokacja nie jest wiążąca - oznajmił we wtorek unijny komisarz ds. migracji Magnus Brunner.

KE niejako potwierdziła stanowisko wyrażane wcześniej kilkukrotnie przez polskiego premiera i innych członków rządu.

- Polska nie będzie implementowała Paktu Migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów - mówił w lutym Donald Tusk. Jak podkreślił, państwa UE "mają nam pomagać, a nie nakładać jakiekolwiek ciężary".

We wtorek premier napisał na platformie X: "Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!".

Pakt Migracyjny przewiduje możliwość przyjęcia migrantów, wniesienia wkładu finansowego lub wsparcia operacyjnego.

