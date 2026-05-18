W skrócie Rafał Trzaskowski okazywał wsparcie dla spraw lesbijek i gejów, lecz orzeczenie TSUE dotyczące uznania małżeństw jednopłciowych wdrożył z opóźnieniem.

Gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung" uznała wydanie aktu małżeństwa osób tej samej płci za postęp, ale nie za przełom, wskazując na rozczarowanie części środowiska LGBT w stosunku do Trzaskowskiego.

Publicysta "FAZ" podkreślił, że Trzaskowski pozwala na uznawanie takich małżeństw tylko na wniosek oraz że jego wizerunek uległ osłabieniu w kontekście dalszej kariery politycznej.

Wydanie przez warszawski Urząd Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym kraju Unii Europejskiej "Frankfurter Allgemeine Zeitung" nazywa "postępem" dla polskich lesbijek i gejów, ale nie przełomowym momentem.

"Wiele z nich jest nawet złych na Trzaskowskiego. Dopiero teraz bowiem wdrożył on to, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł już w listopadzie 2025 roku: małżeństwa zawarte w jednym kraju UE muszą być uznawane w całej Unii" - czytamy w gazecie.

Decydujący incydent? Trzaskowski schował flagę LGBT

Jak pisze warszawski korespondent "FAZ" Stefan Locke, Rafał Trzaskowski zawsze był otwarty na sprawy mniejszości, a także patronuje corocznym paradom równości w stolicy Polski. Jak przypomina, Koalicja Obywatelska obiecała jeszcze w 2023 roku wprowadzenie związków partnerskich w ciągu pierwszych stu dni rządów.

Nie doszło jednak do tego ze względu na brak większości wśród rządzącej koalicji. Związki partnerskie obiecywał także sam Trzaskowski, startując na stanowisko prezydenta Polski - dodaje autor tekstu.

Zdaniem publicysty do porażki Trzaskowskiego przyczynił się incydent z debaty telewizyjnej w kampanii prezydenckiej, kiedy Karol Nawrocki przed sobą umieścił polską flagę, a przed Trzaskowskim flagę tęczową. Jak pisze Locke, ten ostatni, "zawstydzony", schował ją pod biurkiem, "najwyraźniej obawiając się utraty głosów w obozie konserwatywnym".

"FAZ" o małżeństwach jednopłciowych w Polsce. Wskazuje na błędy Trzaskowskiego

Publicysta ocenia, że w rzeczywistości doprowadziło to do utraty lojalnych zwolenników, co prawdopodobnie kosztowało Trzaskowskiego zwycięstwo w wyborach. Jednocześnie publicysta "FAZ" zauważa, że tylko jedna trzecia Polaków sprzeciwia się małżeństwom jednopłciowym.

"Sianie strachu oparte na homofobii traci na sile. Zamiast jednak zezwolić na automatyczne wdrożenie orzeczenia TSUE, Trzaskowski w Warszawie zezwala jedynie na uznawanie małżeństw osób tej samej płci na wniosek (zainteresowanych)" - pisze Stefan Locke.

Dodaje też, że aktywiści związani ze środowiskiem LGBT zarzucają mu "pinkwashing", czyli słowne udzielanie poparcia, ale niepodejmowanie odpowiednich działań.

Publicysta uważa też, że wizerunek Trzaskowskiego został nadszarpnięty i choć sprawuje on stanowisko prezydenta Warszawy, to nie jest już brany pod uwagę w kontekście ubiegania się o wyższe funkcje w Polsce.

