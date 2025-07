Marta Kurzyńska, Interia: Czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien zdradzić nazwiska osób, które namawiały go - jak stwierdził - do przeprowadzenia zamachu stanu?

Bronisław Komorowski, były prezydent RP: - Nie musi. Gdyby powiedział, że to prawdziwy zamach stanu z czołgami, innymi pozaprawnymi środkami, to wtedy powinna wkroczyć prokuratura. Ale on powiedział wyraźnie o zamachu stanu, który nie mieści się w pojęciach prawnych. Wyjaśnił, że chodziło o niezaprzysiężenie nowo wybranego prezydenta. Przesadził z ostrością sformułowania.

Nie stawia w trudnej sytuacji rządzących?

- Nie zamierzam bronić Szymona Hołowni. Popełnił duży błąd i rozhuśtał koalicję, która i tak ma duże problemy. Jednak, jeżeli prawdą było to, że ktoś od niego oczekiwał albo namawiał, by opóźnił zaprzysiężenie prezydenta, to też było brzydko.

Co by pan zrobił na miejscu premiera po tej wypowiedzi Szymona Hołowni?

- Nic. Zachowałbym spokój. Nie warto jeszcze bardziej huśtać łodzią rządową.

Czy marszałek Sejmu nie daje takimi wypowiedziami paliwa opozycji?

- Jedni będą pana marszałka Hołownię chwalili za to, że nie uległ namowie do niekonstytucyjnego zachowania, a inni będą go za to ganili. Tak już jest w polityce. Nie należy nadawać temu jakiejś wyjątkowej rangi.

- To była raczej metafora, a między dążeniem do niezaprzysiężenia prezydenta elekta, a wyprowadzeniem czołgów na ulice jest gigantyczna przestrzeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że ta nieprecyzyjna wypowiedź zaszkodziła wszystkim.

Była przestrzeń do tego, żeby się zastanawiać nad tym, czy do tego zaprzysiężenia powinno dojść, czy nie?

- Nikt nie wskazał dowodu na sfałszowanie wyborów, więc są tylko różnego rodzaju domysły i pomysły.

Ale Roman Giertych bardzo mocno brnął w ten temat.

- To prawda, brnął i pewnie brnie nadal, ale to nie stanowi dowodu. Dla mnie ważne były wypowiedzi premiera w tej sprawie. Oczekiwał ponownego przeliczenia głosów, ale nigdy nie wysunął zarzutu fałszerstwa wyborczego.

Z punktu widzenia interesu samej koalicji zarzuty wysuwane przez Romana Giertycha to dobre posunięcie? To jest retoryka PiS-u.

- Zgadza się. Za mojej kadencji Prawo i Sprawiedliwość posunęło się do zarzutu fałszerstwa wyniku wyborów samorządowych. Konfederaci podjęli nawet okupację Państwowej Komisji Wyborczej. Udało się uspokoić sytuację przez zmiany personalne w Komisji i przez modernizację ustawy o ordynacji wyborczej. Teraz też bym do tego namawiał prezydenta Nawrockiego albo partyjnych liderów. Zmiany w ustawie o ordynacji wyborczej są potrzebne, aby wyeliminować na przyszłość przynajmniej niektóre źródła błędów przy liczeniu głosów. Błędy w tym liczeniu były ewidentne, ale chyba nikt nie twierdzi, że miały taką skalę, że mogło to wpłynąć na wynik wyborczy.

Pana zdaniem wypowiedź Szymona Hołowni w "Gościu Wydarzeń" [o zamachu stanu] była przemyślana?

- Ja myślę, że Szymon Hołownia odreagowuje różne, trudne dla siebie sytuacje i ataki na jego osobę ze strony lewicy czy dziennikarzy powiązanych z różnymi środowiskami politycznymi. Błędy zostały popełnione na początku, kiedy nie zadbano o to, aby koalicja rządziła się wewnętrznym obowiązkiem zawierania kompromisów.

Kto zawinił najbardziej?

- Czyste sumienie ma jedynie PSL - bo chyba wcale nie huśtał łodzią rządową. Lewica pierwsza podjęła próbę przeforsowywania rozwiązań na zasadzie wymuszania na reszcie podpisania się pod ich programem. I to był początek kłopotów, które trwają do dzisiaj. Ostatecznie to kandydatka lewicy na prezydenta ostentacyjnie prosiła prezydenta Andrzeja Dudę o zawetowanie rządowej ustawy.

Szymon Hołownia powinien mieć świadomość, że jego rozmowy z panem Kaczyńskim i niejasne wypowiedzi o zamachu stanu będą go predestynować do odegrania w przypadku kapitulacji koalicji roli kozła ofiarnego

Koalicja przetrwa do końca kadencji?

- Koalicja niejedno już zniosła. Przetrzyma też niejedno w przyszłości. Będzie starała się trwać pomimo groźby utraty władzy.

Tylko strach przed utratą władzy trzyma koalicję?

- Koalicja będzie trwała, dopóki premier będzie uważał, że bardziej się opłaca trwać przy władzy pomimo kłopotów, niż rzucić ręcznik na ring. Jeżeli by się na to [drugie - red.] zdecydował, to wszyscy będą szukali kozła ofiarnego i tu pan Szymon Hołownia przez swoje ostatnie zachowania najbardziej będzie się nadawał do tej roli.

- On powinien mieć świadomość, że jego rozmowy z panem Kaczyńskim i niejasne wypowiedzi o zamachu stanu będą go predestynować do odegrania w przypadku kapitulacji koalicji roli kozła ofiarnego. Zostanie ogłoszony odpowiedzialnym za upadek rządu. Lewicy wszyscy zapomną, jemu będą pamiętali wszyscy.

Czy nominacja Radosława Sikorskiego na wicepremiera może oznaczać, że w kolejnym kroku jest szykowany na premiera?

- Radosław Sikorski ma ogromne doświadczenie i kwalifikacje do pełnienia najwyższych funkcji w państwie. Ponadto pewnie wiele osób się zastanawiało, czy gdyby on wystartował w wyborach prezydenckich, to by je wygrał.

To buduje jego pozycję?

- Przez to jego pozycja staje się jeszcze mocniejsza, więc on może w zależności od różnych wariantów rozwoju sytuacji być tym, który sięgnie po najwyższe stanowiska w państwie - prezydenturę czy premierostwo.

Sikorski za Tuska jeszcze w tej kadencji to realny scenariusz?

- Takie rozważania to rachunki bez gospodarza. Tu gospodarzem jest Donald Tusk.

A myśli pan, że premier byłby skłonny do takiej zamiany?

- Nie, nie sądzę. Powiedział, że nie zna słowa kapitulacja. Ten wariant nie wchodzi w grę z powodów emocjonalnych.

Czyli krótko mówiąc - dla premiera oddanie fotela szefa rządu to byłaby kapitulacja?

- Nie wiem, jak dla niego, ale dla opinii publicznej tak.

Wariant Sikorski za Tuska nie wchodzi w grę z powodów emocjonalnych.

Nawet jeżeli traci w sondażach zaufania?

- Według mnie nie ma sensu rozważać tego rodzaju wariantu, bo on się raczej nie zdarzy. Nie powtórzy się wariant z Ewą Kopacz.

Coś pana zaskoczyło w tej rekonstrukcji?

- Bardzo dobrze oceniłem odbudowanie resortu energetyki, ale szkoda, że minister Miłosz Motyka będzie musiał się nadal dzielić kompetencjami z resortem środowiska, o ile pozostanie niezmieniona ustawa o działach. Doceniam odejście od, w moim przekonaniu, kompletnie błędnej decyzji o przeniesieniu Ministerstwa Przemysłu na Śląsk. To się nie sprawdziło. Dobrze, że premier się z tego wycofuje, szkoda, że tak późno.

Powrót do MSWiA Marcina Kierwińskiego to dobry ruch?

- Wszyscy się zastanawiają, skąd taka jazda na karuzeli politycznej pana ministra Kierwińskiego, ale z drugiej strony rozdzielenie odpowiedzialności za służby specjalne oraz policję, straż graniczną i administrację ma głębokie uzasadnienie w sytuacji kryzysu wojennego przy naszej granicy.

Powrót ministra na tę samą funkcję to niecodzienna sytuacja.

- To świadczy o tym, że on jest bardzo karnym żołnierzem premiera. Jeżeli ryzykując spokojną karierę europejską stawił się już wcześniej do dyspozycji, to premier docenił jego lojalność.

Minister Adam Bodnar słusznie stracił stanowisko?

- Ceniłem i nadal cenię styl pracy Adama Bodnara. Oczywiście trzymam kciuki za nowego ministra, ale z formułowaniem ocen poczekam.

Rekonstrukcja rządu to był politycznie dobry ruch? W sondażach nie widać premii.

- To słuszny ruch, ale mocno spóźniony, bo był zapowiadany jako natychmiastowe działanie po wyborach prezydenckich, a dopiero teraz słowo stało się ciałem.

Zabrakło planu na ewentualną przegraną?

- Premier raczej miał plan poukładany w głowie, ale nie wiem czy uzgodniony z koalicjantami. W przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego mógłby w większym stopniu dyktować koalicjantom zmiany.

Przegrał i koalicjanci pokazali rogi?

- Na pewno żądają bardziej partnerskich relacji i stąd ta zwłoka, bo widać, że do ostatniego momentu ważyły się losy poszczególnych resortów.

Campus Polska Przyszłości po przegranych wyborach nie miał racji bytu?

- Campus Polska Przyszłości był wymyślony kiedyś do walki o przywództwo w PO, a później jako element przygotowywania się do wyborów prezydenckich i podniesienie atrakcyjności Rafała Trzaskowskiego. Po przegranych wyborach prezydenckich już pewnie opadły niektórym skrzydła, innym brakuje entuzjazmu do kontynuowania fajnego pomysłu.

Rafał Trzaskowski jeszcze jest w stanie się odbudować? Czy ta porażka go politycznie wyczerpała?

- To jest druga porażka w wyborach prezydenckich, więc trudno się po czymś takim szybko odbudować. Jednak Rafał Trzaskowski jest jeszcze młodym człowiekiem, więc na pewno istotną rolę w zmienionych okolicznościach może jeszcze odegrać. Musi jednak po pierwsze sam chcieć, a po drugie świadomie działać na rzecz odbudowy swojej pozycji, która została bardzo poważnie nadwątlona. Przy różnych zawirowaniach Rafał Trzaskowski może odzyskać swój urok polityczny.

Możemy się już szykować na wielkie zwarcie małego i dużego pałacu?

- Jest ono bardzo prawdopodobne, ale nie jest tak, że jest nie do uniknięcia.

Co może pomóc?

- Głównym zadaniem pana prezydenta Karola Nawrockiego jest przygotowanie własnego środowiska politycznego do przyszłych wyborów parlamentarnych za dwa lata. To znaczy, że on z jednej strony musi pokazywać, że spełnia oczekiwania najtwardszego elektoratu prawicowego, ale z drugiej strony, jeśli PiS chce wygrać te wybory, to według mnie będzie musiał się zwrócić w kierunku centrum. Na prawo od nich wyrosła już Konfederacja, więc oni szans będą musieli szukać w środku sceny politycznej. Tym samym prezydent nie będzie mógł bardzo szarżować, chyba że będzie chciał zmniejszyć szansę PiS-u.

Czyli nie będzie, jak obawiają się rządzący, wetował wszystkiego?

- W wariancie pomocy PiS-owi nie powinien sobie pozwolić na automatyczne wetowanie wszystkiego, każdego ruchu rządowego, bo wtedy przekreśli szansę pozyskania bardziej umiarkowanych centroprawicowych wyborców za dwa lata.

A myśli pan, że będzie dobra wola ze strony rządzących do tej współpracy?

- Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje i zdaje się, że spotyka się z podobnymi deklaracjami z drugiej strony o potrzebie utrzymania współpracy. Wydaje mi się również, że może bez wielkiej przyjemności, ale i w polityce zagranicznej będą obszary współpracy, gdzie to raczej pan prezydent Nawrocki będzie musiał się nawrócić na politykę rządową, bo inaczej popadnie w sprzeczność z Konstytucją, a to mu naprawdę nie jest potrzebne.

Czy premier oddeleguje do kontaktów z prezydentem swoich wicepremierów?

- Czasami jest łatwiej przy różnych zaszłościach wysyłać kierunkowych, ale nie wiem, jak premier rozwiąże ten problem. Zawsze jest lepiej dla Polski, jeśli relacje między prezydentem a premierem są harmonijne i oparte o bezpośredni kontakt. Ja sobie bardzo ceniłem, że w czasie mojej prezydentury nie było większych zgrzytów. Na pewno dzisiaj po tych wszystkich zaszłościach będzie to bardzo trudne, ale próbować trzeba.

Rozmawiała Marta Kurzyńska

