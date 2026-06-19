Spis treści: Emerytury w lipcu, sierpniu i wrześniu. Kto dostanie wypłatę wcześniej? Emerytura w sierpniu i wrześniu 2026. Kiedy wypłaty? Zmiany dla seniorów. Kiedy ZUS wypłaca emerytury? Dlaczego ZUS wypłaca wcześniej emerytury?

Emerytury w lipcu, sierpniu i wrześniu. Kto dostanie wypłatę wcześniej?

Seniorzy pobierający swoje świadczenie emerytalne w ostatnim comiesięcznym terminie wypłat dostaną swoją emeryturę dzień wcześniej. Dotyczy to seniorów, którzy standardowo otrzymują emeryturę 25. dnia każdego miesiąca. W lipcu dzień ten wypada w sobotę. Z tego powodu ZUS zmienia datę wypłaty. Pieniądze na konta emerytów trafią już w piątek, czyli 24 lipca.

W lipcu osoby pobierające świadczenie pierwszego dnia miesiąca otrzymają aż dwie emerytury. Wynika to z wypadającego w sobotę 1 sierpnia. W tej sytuacji ZUS przenosi wypłatę świadczenia na ostatni dzień roboczy poprzedzający stałą datę, czyli w tym przypadku 31 lipca.

Emerytura w sierpniu i wrześniu 2026. Kiedy wypłaty?

W sierpniu zmiany dotkną również osoby pobierające emeryturę 15. dnia miesiąca, ponieważ w sierpniu dzień ten również wypada w sobotę, dzięki czemu otrzymają pieniądze na konto już 14 sierpnia.

We wrześniu emerytów czekają jeszcze wcześniejsze wypłaty. Osoby pobierające świadczenie 6. i 20. dnia miesiąca, otrzymają pieniądze aż dwa dni wcześniej. Wszystko z powodu wypadającego w niedzielę dnia stałej wypłaty świadczenia.

Zmiany dla seniorów. Kiedy ZUS wypłaca emerytury?

Termin wypłaty świadczenia emerytalnego ustalany jest podczas wydawania decyzji o emeryturze. ZUS ma stałe terminy wypłat świadczenia przypadające na 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. To, w jakim dniu wypłacana będzie twoja emerytura, zależy od m.in. obciążenia systemu w danym regionie. Rozdzielanie wypłat na siedem stałych terminów pozwala ZUS-owi utrzymać płynność wypłat.

Raz ustalona data wypłaty emerytury się nie zmienia. Wyjątkiem są miesiące, w których dzień wypłaty wypada w weekend lub święto. Jeśli chcesz zmienić datę wypłaty emerytury, musisz mieć dobry powód. Wnioski argumentowane chęcią otrzymania pieniędzy wcześniej czy datą spłaty kredytu są zazwyczaj odrzucane.

Dlaczego ZUS wypłaca wcześniej emerytury?

Kiedy stała data wypłaty emerytury wypada w dzień niepracujący, ZUS jest zobowiązany do wysłania pieniędzy wcześniej, a dokładnie do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego stały termin wypłaty. Wynika to z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany terminu wypłaty emerytury w takich sytuacjach obejmują nie tylko osoby otrzymujące pieniądze na konto, ale także te otrzymujące je przekazem pocztowym. W drugim przypadku ZUS jest zobowiązany na tyle wcześniej wysłać pieniądze, aby emeryci mogli je otrzymać przed weekendem.





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