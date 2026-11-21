Spis treści: Dwie emerytury w grudniu. Kogo obejmie zmiana? Emerytura przed Bożym Narodzeniem. Kiedy ZUS przyspieszy przelew? Jak sprawdzić grudniowe wypłaty emerytur?

Dwie emerytury w grudniu. Kogo obejmie zmiana?

Podwójne wypłaty emerytur w grudniu trafią do seniorów, których stały termin płatności świadczenia przypada na pierwszy dzień miesiąca. Dlatego pierwsza emerytura trafi do nich zwyczajowo 1 grudnia i będzie dotyczyć bieżącego miesiąca. Natomiast kolejna powinna zostać wypłacona maksymalnie do 31 grudnia i będzie to już świadczenie za styczeń 2027 roku.

Dwie emerytury w grudniu to nie przypadek, a samo przesunięcie wynika z kalendarza. Nowy Rok przypada bowiem w piątek i jednocześnie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązkowo musi wcześniej zagwarantować wypłatę pieniędzy. Tu warto jednocześnie wyraźnie podkreślić, że druga wypłata grudniowa nie jest bonusem. To wypłata za styczeń, a kolejnego przelewu należy spodziewać się w lutym. Warto wziąć to pod uwagę, planując styczniowe wydatki.

Emerytura przed Bożym Narodzeniem. Kiedy ZUS przyspieszy przelew?

Grudniowe wypłaty emerytur to nie tylko dwa świadczenia, ale także wcześniejsze przelewy z ZUS. Wynika to z faktu, że część standardowych dat przypada w dni wolne od pracy. Zgodnie z zasadami ZUS, jak wspomnieliśmy wyżej, świadczenia powinny wówczas trafić do odbiorców wcześniej.

Kto dostanie emeryturę przed Bożym Narodzeniem? Osoby, których termin wypłat przypada na 6 grudnia, powinny otrzymać pieniądze najpóźniej 4 grudnia. Z kolei w przypadku terminu przypadającego na 20 grudnia będzie to 18 grudnia. Seniorzy oczekujący emerytury 25. dnia miesiąca powinni dostać ją najpóźniej 23 grudnia, czyli jeszcze przed Wigilią.

Warto także pamiętać, że wcześniejsza wypłata emerytur nastąpi także w styczniu. Emeryci z terminem płatności przypadającym na 6 stycznia powinni otrzymać świadczenie do 5 stycznia, natomiast osoby z terminem 10 stycznia powinni dostać przelewy maksymalnie do 8 stycznia.

Jak sprawdzić grudniowe wypłaty emerytur?

To, czy otrzymamy dwie emerytury w grudniu najłatwiej sprawdzić w decyzji ZUS. W tej znajduje się informacja o stałym terminie wypłat. Może to być 1, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca. Można to również sprawdzić na swoim koncie na platformie PUE ZUS.

Grudniowe wypłaty emerytur można potwierdzić także w placówkach ZUS lub dzwoniąc na infolinię. Warto pamiętać, że jeśli emerytura trafia na konto bankowe, przelew może zostać zaksięgowany wcześniej.

W przypadku wypłaty przez listonosza data doręczenia gotówki może być inna niż dzień przekazania środków przez ZUS.



