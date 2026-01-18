Jak wynika z doniesień "Faktu", w ciągu kilku pierwszych dni roku do ZUS trafiło ponad 100 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy (symbol USP).

Nowe przepisy dotyczące stażu pracy weszły w życie. Co to oznacza?

1 stycznia 2026 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 września 2025 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej, wskutek wprowadzenia nowych przepisów, możliwe staje się wliczenie do stażu pracy okresów między innymi:

pracy na podstawie umowy zlecenia;

prowadzenia działalności gospodarczej;

pracy za granicą.

Regulacje mają zastosowanie również do poprzednich okresów zatrudnienia. Oznacza to, że jeśli ktoś pracował w przeszłości kilka lat na umowie zlecenie, to obecnie taka osoba może złożyć do ZUS-u wniosek o doliczenie tego okresu do stażu pracy.

Co ważne - jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS, zaświadczenia będą wydawane za część okresów wymienionych w Kodeksie pracy. Chodzi tutaj o okresy, w których było się objętym ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe oraz okresy, kiedy było się zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie korzystania z tzw. ulgi na start.

Wyższy staż pracy wiąże się z pewnymi przywilejami, jeśli chodzi o osoby zatrudnione na etacie. Chodzi tu między innymi o dodatek stażowy dla pracowników budżetówki czy dłuższe urlopy wypoczynkowe (26 dni po 10 latach stażu pracy).

Od 1 stycznia 2026 roku nowe przepisy będą miały zastosowanie wobec pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, a od 1 maja 2026 roku wobec pozostałych pracodawców.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie i kiedy ZUS odmówi jego wydania?

Po wejściu w życie wspomnianej ustawy, ZUS został zasypany wnioskami o wydanie zaświadczenia. Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wniosek jest dostępny na koncie w eZUS. Można go złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Zaświadczenie zostanie wydane przez ZUS na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego. Co ważne - jeśli na koncie nie będzie informacji dotyczących zgłoszenia do ubezpieczeń, to wtedy ZUS odmówi wydania zaświadczenia. Wówczas możliwe będzie złożenie wniosku o postępowanie wyjaśniające, do którego należy załączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Co ważne - jeśli ubezpieczony chce wystąpić o zaświadczenie o okresach ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 roku, niezbędne okaże się skorzystanie z wniosku US-7. W przypadku okresu ubezpieczenia, który rozpoczął się przed 1 stycznia 1999 roku i trwał po tej dacie trzeba złożyć dwa wnioski - US-7 oraz USP.

Spotkanie u prezydenta. Do rozwiązania kilka sporów Polsat News